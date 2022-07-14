Врач объяснил, когда в Свердловской области ждать новую волну коронавируса

Медицинский сотрудник в «красной зоне». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Свердловской области сегодня, 14 июля, выпустили напоминание о важности ревакцинации против коронавируса. В сообщении говорится, что заболеваемость COVID-19 в регионе остается невысокой, но случаи тяжелой формы заболевания по-прежнему встречаются.

- Медики настоятельно рекомендуют продолжать вакцинацию и ревакцинацию через шесть месяцев после прививки или перенесенного заболевания, - отмечают в Департаменте информационной политики Свердловской области. – Пройти ее важно до наступления сезонной заболеваемости, чтобы организм успел выработать антитела.

Власти Свердловской области сегодня, 14 июля, напомнили о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом накануне в Роспотребнадзоре обсудили ситуацию с COVID-19 в России. Так, сейчас идет увеличение новых разновидностей коронавируса. В связи с этим, например, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

- Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «Омикрона», которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно, - отмечается на ресурсе стопкоронавирус.рф, предоставляющем официальную информацию о коронавирусе в России.

О том, чего в связи с этим ждать Свердловской области «Комсомольская правда» узнала у врача, эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева.

ПРОФИЛАКТИКА ПОМОЖЕТ

Новые варианты коронавируса, которые начали распространяться не только по России, но и по миру, своих имен, вроде «Дельта» или «Омикрон» не имеют. Всемирная организация здравоохранения перестала давать яркие названия штаммам ковида. Поэтому и в научной, и в общественной среде эти два подвида называют просто BA.4 и BA.5.

- Как и дельта-вариант, первые случаи заражения BA.4 и BA.5 были зарегистрированы в Южно-Африканской республике, - объясняет Александр Соловьев. - С этого континента они и начали распространяться по миру. По предварительным оценкам эти варианты более патогенны (у них больше шансов вызвать заболевание, - Прим. Ред.), чем первые варианты Омикрона.

По словам эксперта, из-за этих двух новых подвидов, Россия сейчас находится в начале новой волны коронавируса. При этом ряд других стран уже встретились с ними раньше. Из-за этого в них наблюдается рост инфицирования людей и госпитализаций.

- Сопоставить новую волну, которая нас ожидает, с предыдущими волнами в полной мере не представляется возможным, - отмечает Александр Соловьев. - От страны к стране эпидемиологическое ухудшение протекает по-разному. Все зависит от уровня вакцинации и ревакцинации населения, от того, какие вакцины использовались, как население сохраняет приверженность профилактическим мерам и какой возрастной состав у населения.

Прием анализов в резервном госпитале для больных ковидом - отделение ГКБ №24 на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

МОГ ЛИ НОВЫЙ ВИРУС ПОПАСТЬ НА УРАЛ

В Свердловской области, как и по всей стране к настоящему моменту сняты все ограничения по коронавирусу, включая масочный режим. Из-за этого, по мнению эксперта, многие граждане расслабились и стали вести себя так, будто коронавируса больше нет.

- Но все это не так. И риски сохраняются, - отмечает Соловьев. - Более того, они сейчас увеличились для большей части населения, поскольку вакцинация у нас практически остановилась в последние полгода. Интерес к ревакцинации также очень низкий. При этом даже Всемирная организация здравоохранения в последнем своем сообщении к странам призывает к возвращению масочного режима. Пока мы видим по реакции отдельных регионов, где уже началось ухудшение эпидситуации, это Москва в частности, что оперативный штаб обращается к населению о том, что нужно вернуть маски в закрытых помещениях.

При этом информации о том, что новые варианты коронавируса дошли до Свердловской области, пока нет. Впрочем, это не отменяет того, что штаммы могут быть уже и здесь.

- Несколько научных коллективов в нашей стране, занимающихся геномным мониторингом, размещают в международной базе данных информацию о прочтенных геномах вируса. И Свердловская область не значилась в числе тех регионов, где уже выявлены варианты BA.4 и BA.5, - объясняет Александр Соловьев. - Но у нас высокий уровень контактов с регионами, где эти штаммы уже распространяются. К тому же сейчас активный период туристического сезона. Многие ездят в Санкт-Петербург и в Москву. Могли уже завезти вирусы и в Свердловскую область.

Вход в приемное отделение резервного госпиталя для больных ковидом - отделение ГКБ №24 на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ СДАВАТЬ ТЕСТЫ НА КОВИД

По словам врача, штаммы BA.4 и BA.5 по своей летальности не дотягивают до Дельта-варианта коронавируса. Однако они компенсируют это тем, что могут инфицировать большее количество людей.

- По влиянию на здоровье их условно можно разместить между Дельтой и Омикроном, - говорит Александр Соловьев. - Скорее всего, рост заболеваемости новыми вариантами в Свердловской области уже начался. Мы просто очень мало тестируем людей. Это проблема большинства стран. Поэтому никто полной картины не видит. Но многие люди уже сейчас в кругу знакомых однозначно наблюдают рост числа случаев заболевания по симптомам, напоминающим ковид, когда резко наступает слабость, разбитость, повышается температура, появляется обложенность горла.

Главный симптом новых штаммов – резкая выраженная слабость, которая сохраняется и после того, как высокая температура спадет. Однако, как отмечает эксперт, многие, кто сталкивается с такими симптомами, все равно не идут потом сдавать тест на ковид. Из-за этого в статистику он не попадает.

- Если в целом попытаться спрогнозировать, когда мы однозначно почувствуем ухудшение эпидситуации, то другие страны демонстрируют изменение эпидемиологическое на протяжении двух месяцев с момента первых выявленных случаев распространения новых вариантов, - говорит Александр Соловьев. - В России впервые новые варианты коронавируса были обнаружены в конце мая. К концу июля, возможно, мы будем ощущать ухудшение эпидситуации, а дальше по нарастающей это будет происходить. Потому что страны, где ухудшение уже началось, они уже как минимум 5-6 недель находятся в фазе роста числа заболевших и увеличения числа госпитализации. И соответственно вот с конца июля у нас ухудшение однозначно будет ощущаться. Весь август мы будем расти, а дальше начнется новый учебный год, вернутся из отпусков люди и это подольет еще масла в огонь. Конец июля, начало августа мы почувствуем ухудшение по всей Свердловской области. Осенний период, по всей видимости, будет тяжелым.

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