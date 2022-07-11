Квас нужно пить в меру, и обращать внимание на состав напитка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В распахнутое окно с солнечной улицы врывается обжигающий воздух жаркого лета. Идешь на кухню, открываешь холодильник, наливаешь ледяной квас, тара запотевает. Небольшой глоток, и ты чувствуешь запах хлеба, сладкую кислинку, а язык приятно пощипывают пузырьки газа... Квас любят многие, в мире он давно стал одним из символов России. Однако и такой приятный напиток несет в себе опасности.

Квас делают из всего четырех ингредиентов: воды, сахара, хлеба и дрожжей. Из них полезным можно считать только воду, остальные три продукта могут нанести вред организму. Так, о вреде сахара последние несколько лет говорят и врачи, и диетологи, и нутрициологи, и ученые. Небезобидны дрожжи и хлеб, содержащий в себе глютен. Глютен, то есть клейковина, есть в хлебе из пшеничной муки, макаронах, многих видах круп.

Стакан кваса не повредит, если у вас нет проблем со здоровьем Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

– Сам по себе квас из ржаного хлеба без добавок – это, по сути, ферментированный продукт, что неплохо. Но есть нюансы. В большом количестве он провоцирует разрастание микрофлоры кишечника в сторону патогенной даже у здоровых людей, не говоря уже о тех, кто болен аутоиммунными заболеваниями или заболеваниями органов ЖКТ, – рассказывает нутрициолог Ирина Халикова.

КОМУ КВАС ВРЕДЕН

Хлеб содержит глютен, белок, который исключается во многих лечебных протоколах питания. К заболеваниям для этих протоколов относятся панкреатит, гастрит и другие болезни органов ЖКТ, кандидоз различных этиологий, аутоиммунные заболевания, как волчанка, псориаз, аутоиммунный тиреоидит, а также аллергия и непереносимость глютена.

Домашний квас из ржаного хлеба не содержит консервантов, поэтому является лучшим вариантом Фото: Алексей БУЛАТОВ

При аллергии на глютен, то есть целеакии, от этих продуктов отказываются совсем, потому что человек в принципе не может воспринимать этот белок. Если это непереносимость, при ремиссии изредка эти продукты можно употреблять. То же самое касается перечисленных заболеваний: при хорошем самочувствии иногда употреблять продукты с глютеном можно. Но если человек плохо себя чувствует после кваса и других глютен-содержащих продуктов, нутрициологи советуют прислушаться к себе и исключить эти блюда из рациона.

– Стоит знать, что глютен одинаково действует на кишечник всех людей, в том числе здоровых. При микроскопическом рассмотрении ученые заметили, что тонкий кишечник покрыт ворсинками, как пушистый ковер. Глютен склеивает эти ворсинки, они повреждаются, воспаляются и не могут полноценно забирать из пищи витамины и минералы. Поэтому сейчас специалисты призывают всех уменьшать количество продуктов, содержащих клейковину, – поясняет Ирина Халикова.

Дрожжи при внимательном рассмотрении оказались опасны для стенок кишечника, так как разрушают их. По мнению нутрициолога, дрожжи лучше не использовать ни в хлебе, ни в квасе, потому что они способствуют тому, что в органах ЖКТ разрастается патогенная микрофлора. Это приводит к брожению, вздутию и неприятным ощущениям у человека. Также действует солод, который добавляют в рецептуру кваса.

В квас из бочки добавляют много сахара Фото: Дарья АСЛАМОВА

– Если человек здоров или находится в ремиссии, если его органы ЖКХ восстановлены, он может без вреда выпивать стакан кваса в день. Ферментированный продукт в небольшом количестве помогает нашей микрофлоре. Я советую составлять рацион на 80 процентов по принципам здорового питания, 20 процентов можно выделить на то, чтобы побаловать себя неполезными едой и напитками, в этом нет ничего страшного, – предлагает Ирина Халикова.

КАК ВЫБРАТЬ КВАС

Если все же вы не можете удержаться, то при покупке готового кваса тщательно смотрите состав. В нем должны быть только хлеб, сахар и закваски, допустим солод. Если там есть лимонная кислота и другие консерванты, а также усилители вкуса, то это нельзя отнести к настоящему квасному напитку.

Нужно покупать квас в стеклянной таре, так как вредные вещества из пластика могут попасть в жидкость. Бочки, из которых в жару торгуют квасом, стоит обходить стороной, так как там часто используют большое число консервантов для долгого хранения напитка и добавляют много сахара.

Консерванты и посторонние добавки делают напиток опасным Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам эксперта, самым лучшим будет квас, приготовленный своими руками. Достаточно высушить ржаной хлеб, раскрошить его, добавить в воду. Воду надо подсахарить для ферментации. Через три дня напиток будет готов.

– Для себя вы точно будете знать, что продукты для напитка были выбраны качественно и в составе нет никаких вредных веществ. Натуральный квас очень вкусный и содержит витамины и минералы, – говорит Ирина Халикова.

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