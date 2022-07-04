Диляра пропала 30 июня Фото: предоставлено подругой Диляры

В селе Средний Бугалыш в Свердловской области в четверг, 30 июня пропала 33-летняя Михайлова Диляра. Накануне она отметила день рождения, но так как за разгульным образом жизни замечена не была, местные жители начали беспокоиться, и развернули масштабные поиски вместе с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».

Пока одни прочесывали местность, другие размещали ориентировки в соцсетях - найти Диляру хотели как можно скорее, ведь дома женщину ждал ребенок. Поиски длились несколько дней. Накануне вечером, 3 июля, пропавшую женщину нашли мертвой в лесу недалеко от дома. По словам знакомых Диляры, она могла покончить с собой, но никто не может в это поверить.

- Позвонили волонтеры, сказали, что нашли ее мертвой. Она была ярким человеком, жизнерадостным. Если у нее проблемы были, она никогда никому ничего не говорила, не жаловалась. С мужем она разошлась. Я бы никогда не подумала, что такое может случиться. Как-то это очень странно. Для нас это шок. Очень тяжело. Как сейчас родители будут, я не знаю. Отец у нее после инсульта, - поделилась с «КП-Екатеринбург» знакомая Диляры.

Фото: предоставлено подругой Диляры

Она также отметила, что Диляра перед тем как пропасть, утром, 30 июня, ничего не объясняя, удалилась из группы в соцсетях, где общалась с одноклассниками. Ее телефон все дни поисков был недоступен. Знакомые женщины уверяют, что когда Диляру нашли, они поняли, что ранее эту местность уже осматривали во время поисков, но пропавшей там не было. При этом когда ее нашли, у нее не было с собой никаких вещей.

Диляра работала на почте в селе Средний Бугалыш, поэтому многие знали ее и не могут поверить в то, что произошло. У женщины остался маленький сын - школьник.

«КП-Екатеринбург» обратилась в СК по Свердловской области. Там не стали комментировать произошедшее.

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