Уральца, пропавшего во время рыбалки, нашли мертвым

Артем Тетерин пропал 18 июня Фото: предоставила Анастасия Кушкина

На Урале завершили поиски 33-летнего жителя Нижнего Тагила Артема Тетерина. Мужчина 17 июня уехал на рыбалку в поселок Южаково, а на следующий день перестал выходить на связь. Его нашли сегодня, 26 июня, мертвым.

- Тело моего сына Артема нашли в лесу поселка Южаково. Он покончил с собой. Нам очень тяжело. Артем ни с кем не ссорился. У него осталась маленькая дочка, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама мужчины Анастасия Кушкина.

Напомним, Артема искали волонтеры и сотрудники полиции. Ранее его мама рассказывала, что ее сын перед тем, как пропасть, съездил к дочке, затем поехал к другу помогать с ремонтом, а затем на рыбалку. Также мы писали, что Артем Тетерин уже уходил из дома, но друзья находили его самостоятельно и возвращали домой.