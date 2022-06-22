В Нижнем Тагиле ищут мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся

Фото: предоставила Анастасия Кушкина

В Нижнем Тагиле начались поиски 33-летнего Артема Тетерина. Мужчина уехал на рыбалку в поселок Южаково и не выходил на связь с пятницы, 17 июня. Незадолго до этого он ездил к своей дочке. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама пропавшего Анастасия Кушкина.

- Никаких конфликтов с сыном у нас не было. Сначала в пятницу Артем поехал к дочке в район Красный Камень. Потом он вечером поехал на рыбалку с другом. В 21:30 я звонила Артему, но его телефон был недоступен. Друг Артема нам ничего не рассказывает, его опрашивают полицейские. Самостоятельно на поиски мы не выходили, - говорит «КП-Екатеринбург» Анастасия Кушкина.

Пропавший Артем Тетерин не работал. Раньше он уходил из дома, но друзья находили его самостоятельно. Тогда Артем был в мечети. Поисками Артема занимаются волонтеры и полицейские.

- В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по заявлению матери пропавшего мужчины организованы розыскные мероприятия. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина и ранее уходил из дома, но в полицию родные не обращались. Его находили друзья. Установлено, что на этот раз он уехал к знакомому в село Южаково помочь с ремонтом ещё 16 июня. От них Артем ушел 18 июня. В настоящее время его сотовые телефоны не доступны, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».