В Екатеринбурге отец выбросил сына из окна: ребенок в тяжелом состоянии

Мужчина отрицает свою причастность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге пьяный отец выбросил из окна 11-летнего сына. Мужчина уже был судим, а его жену привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Несмотря на травмы, мальчик выжил, сейчас он находится в больнице. К расследованию инцидента подключились прокуратура и Следственный комитет.

- Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение. Выясняются также все обстоятельства, способствовавшие произошедшему.

Прокуратура Чкаловского района будет выяснять, проверяли ли семью органы профилактики.

- У несовершеннолетнего обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в учреждение здравоохранения города для оказания медицинской помощи, - добавила пресс-секретарь регионального ведомства Марина Канатова.

Ранее в полиции отмечали, что отец мальчика отрицает свою причастность к преступлению. В минздраве Свердловской области отказались комментировать состояние ребенка, сославшись на отсутствие разрешения от родителей.

Напомним, что в начале июня лидера движения «Мужской путь» Андрея Брезгина арестовали по обвинению в убийстве дочки Варвары. Местонахождение девочки до сих пор неизвестно.

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