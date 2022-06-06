На Урале лидера движения «Мужской путь» обвинили в убийстве 7-летней дочери

В июле 2021 года Андрей Брезгин забрал у бывшей жены дочку. С тех пор ее никто не видел. Фото: предоставлено Натальей Брезгиной

На Среднем Урале задержали Андрея Брезгина, лидера движения «Мужской путь». В воскресенье, 5 июня, Сысертский районный суд избрал для него меру пресечения – заключение под стражу.

- Обвиняемому инкриминируется, в том числе, совершение особо тяжкого преступления против личности, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.

Андрей Брезгин попал в поле зрения правоохранительных органов после развода с женой. В июле 2021 года он забрал у бывшей супруги дочку. Это случилось прямо во время прогулки. Момент попал на камеры видеонаблюдения – Брезгин посадил девочку в Opel и уехал. После этого суд решил, что отец должен вернуть девочку матери, но это решение им исполнено не было. Судебные приставы Свердловской области объявили девочку в розыск.

- По имеющейся информации разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Брезгиным Андреем, - сообщалось в ориентировке УФССП.

В декабре 2021 года в дом к Брезгину ворвались бойцы ОМОН и сотрудники Следственного комитета. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Ребенка они не нашли. Сам Брезгин заявлял, что отдал девочку в некую церковно-приходскую школу, где она занимается рисованием. Теперь Брезгин стал фигурантом нового уголовного дела.

По предварительной информации, его обвиняют в убийстве ребенка.

- Сотрудники уголовного розыска областного главка МВД и ОВД Сысерти проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление возможных соучастников обвиняемого, а также на выяснение местонахождении ребенка, ставшего, в лучшем случае, невольным заложником данной ситуации, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Как уточнила мама пропавшей девочки, Брезгина могут обвинять сразу по двум статьям уголовного кодекса - №127 «Незаконное лишение свободы» и №105 «Убийство»

- Ребенка давно никто не видел, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» Наталья Брезгина.

По данным Натальи, Андрея Брезгина задержали еще 3 июня, но меру пресечения ему выбрали только накануне. Ранее, еще до дочери, Брезгин забрал к себе жить сына. Сегодня, 6 июня, Наталья приезжала в дом к Брезгину с представителями органов опеки, чтобы забрать мальчика.

- Я сейчас единственный законный представитель. Но сын отказывается ехать со мной. Ребенок настроен против меня, утверждает, что я посадила его отца, - говорит Наталья Брезгина. – Я спрашиваю, ты понимаешь, что это не я посадила отца, а это следствие его действий? Он пропускает это мимо ушей. Его психологическое состояние – больно смотреть. Я обращалась в полицию – если у ребенка остается законный представитель и он не хочет с ним жить, то его отправляют в реабилитационный центр до момента выхода отца из СИЗО. Это нормальная практика. Это нужно сделать, чтобы с ним поработал психолог, чтобы он не был в таком состоянии.

Кадр с записи с предположительно дочерью Брезгина, опубликованный в соцсетях после его задержания. Фото: vk.com/batyamoget

Добавим, что Вконтакте, в одной из групп, связанных с Андреем Брезгиным, после его задержания было опубликовано видео с девочкой, похожей на его дочь. Она держала в руках листок с распечаткой одной из новостей. На записи девочка уточнила, что ролик записан 3 июня и попросила вернуть ей папу.

- Задержали Брезгина 3 июня. И уже в соцсеть выложили видео… Но я не знаю, действительно ли там моя дочь. Я не могу подтвердить. Я не видела ребенка год, даже не знаю, как она выглядит сейчас, - говорит Наталья Брезгина.

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