Летом этого года Андрей Брезгин украл дочку у бывшей жены. Фото: предоставлено Натальей Брезгиной

Лидер движения «Мужской путь» Андрей Брезгин стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы», следствие считает, что общественник удерживает 6-летнюю дочку Варю. Девочка родилась в первом браке, но в июле этого года малышку выкрали у матери.

Момент проникновения силовиков Брезгин и одна из его сожительниц сняли на видео, точнее - завели стрим.

- Ломают двери! У меня нет оружия, вы что, в отца стрелять будете? Идет прямая трансляция во «ВКонтакте» на 1000 зрителей. Вперед, дерзайте, орлы. Вы будете забирать ребенка у отца? - закричал Андрей Брезгин при виде спецназа.

Сейчас Андрей Брезгин пропагандирует многоженство, а сам проживает с двумя женщинами. 25 ноября ОМОН и следователи СК ворвались в коттедж уральца, чтобы забрать девочку. Но ребенка в доме не оказалось.

- Все дети кроме Вари были в доме. Недавно во время прямого эфира Андрей рассказывал, что отдал дочку в Церковно-приходскую школа, она рисует картины, разговаривает с богородицей. Короче говоря, нес всякую чушь. Поисками девочки занимается отдел по особо важным делам СУ СК по Свердловской области, - объяснила мама пропавшей девочки Наталья Брезгина.

18 декабря Варе исполнится семь лет. Но шансов, что она отпразднует День рождения вместе с мамой все меньше.

- Не в обиде за ЧП, неприятно - да, что дверь сломали и кусок стены, в трусах даже копались. Сам офицер запаса и 10 лет носил форму. Но ей богу ерундой какой-то занимаетесь, - написал Андрей Брезгин в соцсетях после штурма. Ранее ориентировка на розыск девочки появилась на сайте регионального управления ФССП.

- Сысертским районным отделением судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в рамках разыскного дела ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка: Брезгина Варвара Андреевна, 18 декабря 2014 года рождения. По имеющейся информации разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Брезгиным Андреем, - говорится в ориентировке.

Напомним, что осенью в Екатеринбурге приставы вернули матери дочку, которую два года укрывал отец.