Бизнес-леди решилась обратиться в больницу лишь когда ей было 33 года

Сексуальная и успешная красотка из Екатеринбурга Елена Осипова зарабатывает по 100 тысяч в месяц, работая маркетологом с крупными компаниями, параллельно развивает свой бренд, воспитывает двоих сыновей и помогает людям. Глядя на эту 34-летнюю бизнес-леди, даже и не скажешь, что она всю жизнь борется с психологическим заболеванием, из-за которого несколько раз пыталась покончить с собой и чуть не сошла с ума.

Елена не получала поддержки в семье. Фото: предоставлено героиней публикации. Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

«РОДИТЕЛИ ОБВИНЯЛИ В ЛЕНИ»

Маленькую Лену часто воспринимали, как странного и своеобразного ребенка. Когда ей было десять лет, она впервые стала замечать сильные перемены в своем настроении. Сегодня – она активная и веселая девчонка, которая ставит с подругами спектакли или продает на улице газеты, чтобы заработать на корм для бездомных животных. А завтра – Лена, придя из школы, без сил падает на диван и засыпает до следующего утра прямо в форме.

- У тебя нет никаких эмоций, тебе ничего не хочется, ни на что нет сил, - описывает свое состояние Елена. - Родители смахивали все на обычную лень, говорили, что из-за этого я вырасту неудачницей, и у меня ничего не получится в жизни. А я, будучи маленьким ребенком, никак не могла объяснить себе это состояние. Я искала оправдание в каких-то событиях, мол, родители не довольны тем, как я учусь, с подругой поссорилась, папа запрещает встречаться с парнем, который мне нравится. Это сейчас я понимаю, что такие события могут вызвать состояние грусти, апатии, но точно не депрессии, когда ты перестаешь видеть смысл в жизни. Это ненормально.

Проблемы у Лены начались еще в детстве. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам Лены, в семье ее не поддерживали. Но и в школе она не могла найти утешения. С классным руководителем отношения у нее не сложились.

- Учительница унижала меня перед всем классом, говорила, что я выскочка. Однажды я спросила ее: «Зачем вы работаете в школе, если не любите детей». Тогда она сказала мне: «А ты вообще закончишь жизнь проституткой и наркоманкой». Будучи 12-летним ребенком я восприняла это очень близко к сердцу и действительно поверила, что так все и будет, - вспоминает Лена.

Женщина много лет не предавала своему состоянию никакого значения. Фото: предоставлено героиней публикации

«НЕ ХОТЕЛА ЖИТЬ И ОБВИНЯЛА ВСЕХ ВОКРУГ»

Со временем состояние Лены только ухудшалось, но она по-прежнему не предавала этому значения. Перепробовала несколько профессий, открывала свое ателье, салон красоты и тату-салон. Но ни один бизнес не ладился.

- Я могла неделями не выходить на связь со своими партнерами. Помню это состояние: ты лежишь, видишь телефонный звонок, но просто переворачиваешься на другой бок, потому что нет сил разговаривать. При этом я постоянно искала причины в других людях, обвиняя всех вокруг. Мне казалось, что все ополчились против меня, что за глаза надо мной смеются, хотят меня предать, - рассказывает Елена. - Близким подругам я просто жаловалась на жизнь, а они отвечали что-то вроде: «Он просто козел, но не переживай, ты со всем справишься».

«Я садилась пьяная за руль в надежде разбиться», - Елена Осипова. Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

Но Лена не справлялась. Состояние, когда она ощущала, что может горы свернуть, стабильно менялось осознанием того, что она вообще ни на что не способна и ничего не достойна.

- У меня уже просто не было сил все это терпеть. Чувствовала себя полной неудачницей. Я садилась пьяная за руль в надежде разбиться, но всегда находились люди, которые спасали меня. И я очень благодарна им за это, - продолжает Елена.

Когда Лене было 25 лет, после очередной попытки суицида она впервые решилась пойти в психиатрическую клинику. Но дальше одного визита дело не пошло.

- Там, в коридоре, сидел мужчина, похожий на овощ, он бился головой о стену и пускал слюни изо рта. Я посмотрела на это и подумала: «Кажется, мне здесь все-таки не место», - вспоминает женщина.

Елена Осипова воспитывает двоих сыновей. Фото: предоставлено героиней публикации

«ПРИХОДИЛА В СЕБЯ, КОГДА ДЕТИ ПРОСИЛИ ЕСТЬ»

До 33 лет Лена не верила, что ее проблемы настолько значимые, чтобы просить о помощи. Она познакомилась с симпатичным боксером и родила от него двоих сыновей.

- После этого я списывала свое состояние на послеродовую депрессию: «Я родила, мне тяжело, а кто говорил, что будет просто». Мы начали ругаться с отцом моих сыновей. Я не могла тогда ни с кем уживаться. Жили как на пороховой бочке. В 2019 году мы окончательно расстались. Я несколько месяцев практически не выходила из дома, приходила в себя, только когда дети подходили ко мне и говорили: «Мам, мы хотим кушать». Я буквально сползала с дивана и готовила им еду, - вспоминает Елена Осипова.

Женщина уверена: «Воспитание и отношение, заложенное родителями – это самый главный мостик в нашей жизни». Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

В январе 2021 Лена поняла: «Если я сейчас ничего не сделаю, могу окончательно сойти с ума». В больнице Елене поставили диагноз – пограничное расстройство личности с биполярной симптоматикой и выписали медикаментозные препараты.

- Лечение продлилось около полугода. Но улучшения я почувствовала уже через месяц. Тогда же и стала ходить на приемы к психотерапевту. Мы разбирались в том, почему со мной все это произошло. Ответ был очевиден: все проблемы из детства. Если бы мои родители с самого начала поверили, что со мной что-то не так, что мне нужно помочь укрепить психику, ничего бы этого не было. Я понимаю, что это проблема не конкретной семьи, а большинства людей, но своей историей хочу сказать, что воспитание и отношение, заложенное родителями – это самый главный мостик в нашей жизни, - уверена Елена.

Елена убеждена: «В первую очередь людям важно заботиться о своем здоровье». Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

Последний год Елена Осипова ведет активную жизнь. Она развивается не только в предпринимательстве, но и во множестве социально-значимых проектах. Но бизнес-леди так увлеклась новой жизнью, что вновь перестала заботиться о своем психическом здоровье...

- Два месяца назад я поймала себя на непонятном состоянии. Я красила на даче стол. А утром обнаружила, что в каких-то местах покрасила его на три слоя, где-то – вообще не прокрасила (Смеется). Выяснилось, что у меня синдром дефицита внимания. Срочно позвонила своему психотерапевту, чтобы начать курс лечения.

«Не бойтесь показаться слабыми, несовершенными, ищите тех людей, которые вам помогут», - Елена Осипова. Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

Елена уверена, что в России люди до последнего не обращаться за помощью к специалистам, потому что считают, что их проблемы не такие серьезные. Но это неправильно.

- Если вы заметили у себя симптомы этой или какой-либо другой болезни, не бойтесь сказать себе: «Да, я не идеальный человек». Но именно признание этих трудностей помогает решить проблемы. Не бойтесь показаться слабыми, несовершенными, ищите тех людей, которые вам помогут и окажут вам квалифицированную помощь. И самое главное, всегда продолжайте следить за своим состоянием, даже если вам кажется, что уже все хорошо.

Елена Осипова постоянно помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фото: предоставлено героиней публикации

«ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОМОГЛИ НЕ СДАТЬСЯ»

Елена Осипова на своем опыте поняла, как людям порой нужна помощь и поддержка. Это вдохновило ее основать благотворительный фонд «Я ЗА».

- Жизненные трудности могут сломить любого человека. Я, как никто другой, понимаю, насколько важно, чтобы в такие моменты тебя подхватили и направили, помогли не сдаться. Для этого и была создана общественная организация «Я ЗА». Мы делаем множество социальных проектов, - делится Елена.

21 апреля Елена Осипова презентовала проект «Живые истории», который призван вдохновить людей никогда не сдаваться. Фото: предоставлено героиней публикации

21 апреля общественный деятель презентовала еще один проект, посвященный тому, как важно, что бы ни было в твоей жизни, все равно искать себя и свое призвание и добиваться успеха в нем.

- Проект «Живые истории» рассказывает о судьбах людей, чья жизнь по той или иной причине была сломлена, но они смогли одержать победу над условностями, своими комплексами и горестными утратами, - рассказывает Елена.

«Важно, чтобы в трудные моменты тебя подхватили и направили, помогли не сдаться», - Елена Осипова. Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей КИЯХ, дипломированный психотерапевт:

- При биполярном расстройстве фазы депрессии, когда человек ничего не может, и маниакальные, когда он гиперактивен, появляются и сменяют друг друга без каких-либо причин. При пограничном расстройстве личности с биполярной симптоматикой тоже бывают перепады в состоянии, но они происходят по определенным причинам, с которыми нужно разобраться. Наша личность состоит из нашего жизненного опыта, моделей поведения, убеждений, правил, запретов, внутренних установок. И это исправляется не таблетками, а работой над собой и работой со специалистом. При этом медикаментозное лечение крайне важно. Оно помогает справиться с критическим состоянием, как было в случае с Еленой.

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