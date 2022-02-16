«Заказчики сливаются, когда узнают про инвалидность»: как живет единственный в России мужчина-модель с ДЦП

Молодой человек рассказал о своей мечте и о том, как к нему относятся в модельной сфере. Фото: из архива Татьяны Бердус

Когда 28-летний Алексей Мурзин появляется в кадре профессионального объектива, и не подумаешь, что парень чем-то отличается от других моделей-мужчин. Симпатичный, статный и обаятельный – так могут сказать многие, глядя на его фотографии. А когда он шагает по подиуму, люди всегда встречают его аплодисментами. У него появляются заказы на рекламу одежды и другой продукции… Но как только клиенты узнают, что у Алексея есть инвалидность, они спешат отказаться от его услуг.

Единственный в России мужчина-модель с ДЦП Алексей Мурзин рассказал «КП-Екатеринбург» о том, как попал в модельную сферу, что говорят о нем в фэшн-тусовке и, почему он испытывает разочарование от общения с заказчиками.

Фото: из архива Татьяны Бердус

«КОГО УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЕГО»

Алексей Мурзин никогда не мечтал стать моделью, но однажды судьба свела его с этой профессией. В 2019 году Алексей решил принять участие в конкурсе «Мистер Цивилизация – Урал» для мужчин с ограниченными возможностями здоровья, который организовал фонд «Возможно все».

- В 2018 году, когда я учился в университете, меня позвали на финал конкурса «Мисс Цивилизация». Я пришел в качестве зрителя, чтобы поддержать своих подруг. Тогда я еще подумал: «Вот было бы здорово, если бы для парней сделали такой конкурс». А где-то через полгода я узнал, что запустили конкурс «Мистер Цивилизация», и я, конечно, подал заявку, - рассказывает Алексей. - Этот конкурс подарил мне много хороших событий и знакомств. Каждый день нас возили на различные мероприятия и мастер-классы, меня сразу втянуло в эту атмосферу.

В 2019 году Леша решил пойти на конкурс «Мистер Цивилизация». Фото: из архива Татьяны Бердус

Именно на этом конкурсе Алексея заметила и пригласила к себе в модельное агентство Татьяна Бердус.

- Мое модельное агентство «Not model» для людей вне стандартов. Леша как раз такой человек. Он сразу зацепил меня своей открытостью и невероятным стремлением добиваться успеха. Тогда я подарила ему обучение в своей модельной школе, и после того, как он прошел курсы, мы подписали контракт, - рассказала Татьяна.

Татьяна Бердус заметила молодого человека и пригласила в свое модельное агентство. Фото: из архива Татьяны Бердус

Алексей до сих пор с трепетом вспоминает свой первый выход на подиум.

- Это был показ в ТЦ «Универбыт». Мне было очень страшно. До этого я даже не представлял, что буду выходить к такому большому количеству людей. Но я себя настраивал, что это очередной шаг к чему-то новому. Я довольно азартный человек. А когда я вышел на подиум, страх ушел, потому что я уже думал о том, как все правильно сделать и был сконцентрирован на этом, - вспоминает Алексей. - Подиум стал для меня некой социальной реабилитацией. Это не только смена деятельности, но и физические упражнения, которые способствуют координации движений.

Когда молодой человек выходит на подиум, все люди поддерживают его и встречают аплодисментами. Фото: из архива Татьяны Бердус

Сейчас Алексей стабильно раз в два месяца участвует в различных показах таких брендов одежды, как Reserved, Befree, MyWay, Alatika, Profmax, Le passion, Major и других.

. Зрители всегда поддерживают Алексея и встречают парня с аплодисментами.

- На подиуме он имеет невероятный успех. Люди встают и аплодируют, потому что все они понимают, что это победа силы духа, - уверена Татьяна Бердус.

Фото: instagram Алексея Мурзина

Но вот о крупных проектах, профессиональных съемках и контрактах с крупными брендами Алексей пока только мечтает. Из-за инвалидности с молодым человеком не все хотят сотрудничать.

- Всем ученикам своей школы я стараюсь найти работу. Я знаю, что есть такие бренды или дизайнеры, которые ищут для сотрудничества моделей с нестандартными параметрами. Когда они выбирают Алексея и узнают, что у него ДЦП, то просто сливаются. Они говорят: «Нам нужно обсудить этот вопрос с руководством, мы вам перезвоним» и пропадают. А однажды мне напрямую сказали: «Давайте нам кого угодно, только не его». Причем, даже когда его выбирали на фотосъемки, и я говорила: «Вы понимаете, что его особенностей на статичном кадре видно не будет», они все равно отказываются, - с грустью говорит Татьяна.

Крупные бренды и дизайнеры отказываются от сотрудничества с Алексеем, когда узнают, что у него инвалидность. Фото: из архива Татьяны Бердус

Сам Алексей старается не расстраиваться. Но если в самом начале карьеры он искренне верил, что у него все получится, то спустя три года разочарований, все же осознал, что в модельном бизнесе на первом месте всегда стоят красивая оболочка и деньги.

- В модельной сфере человеку с инвалидностью довольно трудно пробиться, потому что для этого нужно найти своего заказчика, которому это будет интересно, - говорит он. - И я прекрасно понимаю, что большинству людей в этой сфере не интересны какие-то социальные и эмоциональные аспекты. Это бизнес, в котором у заказчика одна цель – заработать деньги.

Фото: из архива Татьяны Бердус

«Я ХОЧУ ЗНАТЬ, ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ ЗАВТРА»

Сейчас Алексей работает инструктором по адаптивной физической культуре в Областном центре реабилитации инвалидов. Перед тем, как устроится туда на работу, молодой человек два года работал в этом центре волонтером бесплатно.

- Три года назад я сам попал в этот центр на реабилитацию и понял, что это мое место, и я хочу там работать. Но мне сказали, что без образования меня не возьмут, а я тогда учился на психолога. Я забрал документы из педагогического и поступил в физкультурный институт. А когда отучился три года, меня наконец-то взяли туда на работу, - рассказывает Алексей.

С самого детства Леша очень любит спорт, особенно езду на велосипеде. Фото: из архива Алексея Мурзина

В то же время Алексей продолжает работать в модельной сфере. Правда, уже не так активно.

- Мне кажется в какой-то момент, он немного разочаровался, потому что понял, что в его случае добиться успеха в модельной среде очень непросто. Он даже сейчас не считает себя моделью, говорит: «Я – неуспешная модель, потому что ничего не зарабатываю». Но моя цель – поддержать его и помочь ему, не смотря ни на что. Поэтому нам предстоит еще много работы. И надеюсь, что когда-нибудь все узнают Лешу не только, как невероятно сильную волевую личность, но и как профессионала своего дела, - говорит Татьяна Бердус.

Алексей работает инструктором по адаптивной физической культуре в центре реабилитации инвалидов. Фото: instagram Алексея Мурзина

А вот сам Алексей признается, что даже если бы о нем резко узнали все агентства и начали предлагать рекламные съемки и проекты, он бы несколько раз подумал, прежде чем бросать основную работу.

- Модельное агентство – это очень хорошее хобби, эмоциональная разрядка. Если у меня будет что-то получаться, я буду только рад. Но все-таки я за стабильность. Инструктор – это стабильная профессия, и чтобы променять ее на модельную карьеру, я должен быть уверен, что это не разовая съемка, потому что хочу быть уверен в своем будущем, хочу знать, что ждет меня завтра. А пока такой перспективы, к сожалею, я не вижу.

Фото: из архива Алексея Мурзина

«ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»

Кстати, совсем скоро Алексей Мурзин примет участие в социальном проекте «Живые истории», посвященного судьбе и жизни людей, которые могут послужить для других примером силы духа и преодоления себя.

Фото: из архива Татьяны Бердус

- Это очень хороший проект. Он способен объединить и вдохновить множество людей на то, чтобы заниматься любимым делом. Я на себе убедился, что любому человеку важно иметь дело жизни. Это может быть не работа, а просто дело, которое вдохновляет тебя и зажигает изнутри, - уверен Алексей Мурзин.

На сайте проекта вы также сможете найти больше воодушевляющих историй о том, как люди идут к своим целям, не смотря ни на что. Познакомьтесь с этими людьми, перейдя по ссылке, ведь все они настоящие герои, которые своим примером доказывают, что в этом мире нет ничего невозможного.