В бассейне можно сделать шикарные фотографии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поплавать в открытом бассейн с шикарным видом на город - настоящее удовольствие. И для этого теперь не нужно ехать за границу. Такой бассейн появился в центре Екатеринбурга, на крыше небоскреба «Высоцкий». 11 июня состоялась долгожданное открытие. Начиная с 12 июня, бассейн будет открыт для горожан и гостей города.

Отличное место для отдыха большой компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расположен бассейн на 54-м этаже небоскреба. А если точнее, то и вовсе на 56. Ведь после того как вы доехали до нужного этажа на лифте, вам предстоит подняться пешком. Бассейн занял место вертолетной площадки. Стоит ли говорить, что от открывающегося вида на город, у вас точно захватит дух?

Здесь открывается шикарная панорама на город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн начали строить с 2018 года. Периодически стройку приостанавливали.

- Я давно мечтал о такой фишке, которая привлечет не только жителей города, но и туристов, - рассказывает владелец небоскреба Андрей Гавриловский. - Думали уложимся в 20 миллионов, но потратили 100 миллионов рублей.

Здесь можно наблюдать, как садится солнце Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн состоит из двух частей длиной 20 и 11 метров. Вода в нем переливается через края, так что создается впечатление, что он безграничный. Идею его создания директор бизнес-центра «Высоцкий» позаимствовал в Сингапуре, где на крыше одного из отелей расположился похожий.

На открытии в бассейне устроили шоу пловчихи-синхронистки. Это было очень эффектно!

Красотки уже протестировали бесконечный бассейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн будет работать круглый год. Зимой воду в нем будут нагревать до 46 градусов. Помимо бассейна, здесь можно будет посетить сауны, четыре вида бань, среди которых есть травяная и соляная, а также бар. Посмотрите наш фоторепортаж о том, какие еще фишки приготовил для гостей этот комплекс.

Отличная локация для фотосессий Фото: Алексей БУЛАТОВ

После открытия бассейн будет работать ежедневно.

Днем в нем можно будет купаться, а с 22:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки.

С понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 билет для взрослого будет стоить 1 800 рублей за два часа купания. С 17:00 до 01:00 - 2 000 рублей за два часа, с 22:00 до 02 часов - входной билет будет стоить 1 000 рублей. Еще раз напомним - в это время купаться будет нельзя.

На крыше небоскреба сильный ветер, но вода в бассейне подогревается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные и праздничные дни цена билета дороже. 2 500 рублей за два часа купания. С 22:00 и до 02:00 - входной билет можно приобрести за 1 000 рублей.

С детьми сюда будут пускать только в воскресенье (и только в сопровождении взрослых). Детские билеты (от 5 до 16 лет) обойдутся в 1 000 рублей за два часа. Детям до пяти лет вход свободный.

Тел для справок: +7 (343) 200- 53-54

И празднования, например, дня рождения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам очень повезло, мы все стройматериалы, импортную технику успели заказать до санкций. Поэтому в этом плане у нас проблем не было. Другое дело, если сейчас бизнес не пойдет, то мы этот бассейн разберем. Он разборный, - рассказал "КП-Екатеринбург" владелец небоскреба Андрей Гавриловский. - Вы же понимаете, что все приятности и радости у нас в стране доступны только платежеспособному населению. А сейчас денег у народа не особо много. В плане развития идем в сторону снижения комфорта. Бассейны на крыше будем менять на карьеры, иномарки - на «Москвич», еду в ресторане - на картошку. Но хотелось бы, чтобы этого всего не было. Поэтому пока еще открываем бассейны на крыше и ждем гостей!

Из бассейна открывается красивый вид на город. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пловчихи-синхронистки показали шоу на открытии бассейна 11 июня в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще немного синхронного плавания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство бассейна потратили 100 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развлечение для тех, кто не боится высоты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так будут проходить вечеринки на крыше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь открытия с крыши запускали салют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из бассейна можно полюбоваться видами ночного города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бассейне можно посмотреть на закат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И просто хорошо провести время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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