В Екатеринбурге полиция нагрянула к матери, по недосмотору которой 1,5-годовая девочка чуть не вышагнула в окно

Сожитель женщины оставил малышей одних дома и вышел в магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 5 июня наряд Росгвардии приехал в дом по улице Альпинистов. Там, на третьем этаже в распахнутом окне очевидцы заметили полуторагодовалую девочку и четырехлетнего мальчика. Через несколько минут специалисты МЧС, а также полицейские приехали к дому. Спасатели по пожарной лестнице забрались в квартиру к малышам. Мальчика и девочку увезли в отдел полиции, так как в момент опасных игр родителей не было дома. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Как оказалось, 22-летняя мама малышей вечером того же дня ушла на работу. А за детьми должен был присматривать ее сожитель. Однако, 33-летнего мужчины также не было дома. Он решил выйти в магазин и оставил детишек одних.

- В это время полуторагодовалая девочка забралась на окно с приоткрытой створкой. Соседи проявили бдительность. На место прибыли экстренные службы и оперативно предотвратили трагедию. Теперь семья поставлена на профилактический учёт в ПДН, - сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

В полиции Екатеринбурга в очередной раз напоминают родителям о том, что важно присматривать за маленькими детьми и не оставлять их одних дома. Также необходимо установить на окно специальные фиксаторы, которые не позволят детям самостоятельно открыть окно. Напомним, в Североуральске 1 июня четырехлетний мальчик облокотился на москитную сетку, выпал из окна и разбился насмерть.

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