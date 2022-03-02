«Он давил на меня жалостью»: жительница Дубая отдала 100 тысяч долларов екатеринбуржцу, который «умирал от рака»

Лариса стала нищей в одном из самых дорогих городов мира. Фото: скриншот видео.

«Извините за беспокойство, но очень хотелось бы, чтобы вы написали об этом человеке статью, чтобы уберечь от него жителей Екатеринбурга…». Так начиналось письмо жительницы Дубая Ларисы Заплатинской, которое она прислала в редакцию «КП-Екатеринбург». Некогда успешный финансовый инвестор оказалась на грани нищеты из-за того что доверилась сыну своей близкой подруги. Рассказываем ее историю.

ЖИЗНЬ В РОСКОШИ

Перспектива переехать в один из самых роскошных городов мира у Ларисы появилась еще в 1994 году. Тогда ей предложили работу по контракту в одной из частных офисных компаний ОАЭ. Ларисе на тот момент было 23 года, в России ее ничего не держало – в Челябинской области у нее осталась только двоюродная сестра. А в Дубае жили ее друзья и знакомые, которые готовы были оказать ей поддержку.

- Я начинала карьеру в Дубае с администратора в офисе, им нужен был русско-английский переводчик для тендера на контракты. Поначалу я не хотела там оставаться. Думала, заработаю денег, куплю «однушку» в Екатеринбурге, - говорит Лариса. – Но карьера шла в гору. Меня перевели секретарем в нефтяную компанию. Я втянулась, и мне не захотелось возвращаться обратно в Россию.

Лариса родом из Челябинской области. Фото: предоставила Лариса Заплатинская.

В 1995 году Лариса встретила любимого мужчину, вышла замуж. Но семейная жизнь не сложилась. Пара развелась спустя четыре года.

- Я была беременна дочкой, а он улетел в Египет. Рожала я ее без отца. Я пыталась как-то наладить наши отношения и летала в свой отпуск к нему, но мои надежды не оправдались, - продолжает женщина. - Вся моя жизнь была посвящена карьере, я меняла работу, параллельно поступила в магистратуру в Америку на специальность управление организации. Получила степень магистра в области управления бизнесом. Уже в 2005 году я занимала должность главного операционного директора и менеджера по персоналу.

Когда дочь Ларисы подросла, она отдала ее в профессиональный спорт – фигурное катание. Девочка с пяти лет жила и тренировалась в Санкт-Петербурге в школе Олимпийского резерва. А Лариса успевала только работать и учиться. Она вновь поступила в Американский университет, изучала бизнес-технологии, выучилась и стала доктором наук.

- Конечно, в то время я могла многое себе позволить. Я платила 25 000 долларов в год только за фигурное катание и школу для дочки. Далеко не каждая мать-одиночка такую сумму может позволить себе платить, - рассуждает она. – Но когда ей исполнилось 15 лет, у нее случился первый приступ эпилепсии.

К 2013 году Лариса начала работать директором по персоналу в частной инвестиционной компании Al Masah Capital.

- Я посетила 22 страны. Работала в тот момент по 18 часов в день. Сил и времени не оставалось даже на встречу со знакомыми. Моя жизнь была очень насыщенной, - рассказывает Лариса. – Потом, я задумалась, что хочу изменить внешность.

ПРИЛЕТЕЛА НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Лариса решилась на пластическую операцию. Нашла хорошего врача в Екатеринбурге. В 2017 году она прилетела на две недели в столицу Урала, чтобы осуществить свои планы.

- Я долго не была в России. Стала искать каких-то знакомых, которые помогут с гостиницей, клиникой. Позвонила на один из заводов, чтобы найти старого знакомого Павла М. Его на месте не было, но мне дали его телефон. Мы созвонились и договорились о встрече, - вспоминает Лариса.

У Ларисы была насыщенная жизнь и она неоднократно помогала людям в трудных ситуациях. Фото: предоставила Лариса Заплатинская.

Женщина хорошо знала Павла. Он был сыном ее близкой подруги Зои Ефимовны, которая помогала Ларисе в непростые 90-е. Оказалось, что он сидел в колонии за грабеж, вышел по условно-досрочному. После освобождения ударился в религию.

- Зоя умерла от рака еще в 2010 году. Мы разговорились с Павлом. Он рассказал, что до сих пор тяжело переживает смерть матери. А еще - что он сам болен, что у него рак и врачи настаивают на операции. Я его пожалела. Потом он рассказал, что вместе с соседом Михаилом покупает землю под коттеджный поселок под Екатеринбургом. Попросил меня помочь, найти инвесторов, ведь я работала в этой сфере, - продолжает Лариса.

Будущий проект по рассказам Павла сулил большую прибыль. Якобы коттеджный поселок они смогут построить за полгода. А потом за такой же срок продать по льготным ценам. Поразмыслив, Лариса приняла решение сама вложиться в проект. Через несколько дней она снова встретилась с Павлом и дала ему 20 тысяч долларов наличными.

- Павел воздействовал на меня жалостью, говорил, что он в депрессии и даже жить не хочет. Готов на себя даже руки наложить. Я испугалась. Я ведь и сама когда-то похоронила родных. Я доверяла Павлу, - вздыхает Лариса. – Дала ему деньги наличными. Но мне было стыдно просить у него расписку. Мы вместе с ним ездили смотреть будущее место под стройку.

Лариса работала в крупнейших компаниях и достигала успехов. Фото: предоставила Лариса Заплатинская.

Павел М. убедил Ларису, что через полгода или год вложенные средства окупятся на минимум на 20%. Нашу героиню смущал лишь тот факт, что землю официально оформили не на нее, а на соседа Павла - Михаила.

- Он убеждал меня, что так ему легче вести бизнес тут в России. Я говорила Паше, что я его инвестор, а он менеджер и на нем лежит ответственность за все строительство коттеджа, - уверяет женщина.

«СТРОЙКА ЗАМОРОЖЕНА»

После успешной операции Лариса вернулась в Дубай. С Павлом они созванивались и часто переписывались. В процессе Павел просил денег... еще и еще. Причины всегда были разными: то стройматериалы подорожали, то закончилось финансирование. Как рассказывает Лариса, она отправляла на счет Павла суммы от 1 000 до 20 000 долларов раз в несколько месяцев.

- Прошло полгода. Я снова прилетела в Екатеринбург. Нужно было оценить масштаб стройки. Вроде фундамент есть, стены потихоньку возводят. Но все шло как-то медленно. Павел говорил, что все под контролем и не стоит переживать. Еще полгода и все будет построено, - утверждает Лариса. - Думала, что все происходящее – обычные рабочие моменты. Все суммы я перечисляла на его счет в банке.

Лариса вложила в проект Павла больше сотни тысяч долларов и хотела привлечь коллег. Фото: предоставила Лариса Заплатинская.

По словам Ларисы Заплатинской, выкачка денег с ее счетов продолжалась с 2017 по 2020 год.

- Раз в полгода я приезжала в этот коттеджный поселок. Видела, что другие коттеджи вроде строятся. А тот, в который я вкладывала средства стоит как пустая бетонная коробка. Я стала выяснять, в чем дело. Он говорил, что денег не хватает. Я спрашивала его, сколько еще нужно для окончания стройки, он отвечал, что не знает. В конце концов он выдал мне, что стройку придется заморозить, - поделилась Лариса Заплатинская. - У меня было ощущение, что я в трансе. Ведь в какой-то момент я стала брать кредиты, чтобы ему помочь достроить этот коттеджный поселок. У меня было 4 займа в банке, я получала зарплату, гасила их.

ЛАРИСА ПОТЕРЯЛА ВСЕ

2020 год стал сокрушительным для Ларисы. Из-за пандемии инвестиционная компания закрылась. Прямо в день рождения Ларисы – 20 февраля. К тому моменту она перевела Павлу - 103 414 долларов. По ее словам, на такую сумму она могла бы уже давно отдать первоначальный взнос за четыре квартиры в Дубае.

- Я позвонила Паше и сказала, что потеряла работу и больше не могу отправлять деньги. Я не скандалила, потому что понимала, есть риск вообще ничего не получить обратно. Паша просто сказал мне: «Не звони сюда больше», - едва не плачет Лариса. - У меня чуть сердечный приступ не случился. В июне того же года я написала на него заявление в полицию Екатеринбурга. Но там мне сразу сказали, что это не уголовное преступление. Потому что еще надо доказать, что меня обманули, а у меня ни расписки, ничего нет.

В итоге, коттедж в который инвестировала свои деньги, Лариса ушел с молотка недостроенным. Часть долга по кредитам женщина смогла погасить этими средствами.

- Коттедж продали, судя по квитанциям, за 32 тысяч долларов. Мне Павел вернул только 28 тысяч долларов. Оставшуюся сумму с продажи вернул своему соседу Мише. Так как тот ему занимал деньги под расписку и проценты, - вздыхает Лариса.

Банкам Дубая Лариса Заплатинская в настоящий момент должна выплатить порядка 50 тысяч долларов. Такой суммы у женщины нет. По словам Ларисы, ее жизнь в стиле люкс превратилась в фильм ужасов, который она смотрела вместе со своей 22-летней дочерью, страдающей от эпилепсии.

- Ситуация в Дубае такая, что работы нет. Я перебиваюсь фрилансом, веду консультации. Сейчас я успокоилась, но 2020 и 2021 год были для меня ужасны, - продолжает женщина. – Дело о мошенничестве полиция не рассматривала. Долги росли. Я оказалась под угрозой тюремного заключения за нарушение финансово-экономического режима страны. Компания, где я работала, закрылась, а в банке у меня остались необеспеченные чеки за займы, которые были выданы под чеки и под мой трудовой контракт. Поскольку трудовой контракт со мной расторгли, по законам ОАЭ, мне грозило тюремное заключение. Мое состояние в тот момент было таким, что я хотела покончить жизнь самоубийством. Чтобы как-то со всем этим справится, мне пришлось лечиться у психиатра.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ

Единственное, что помогло Ларисе справится с депрессией это понимание, что о дочери кроме нее никто не позаботится. Теперь, как рассказала она, с дочкой они просто пытаются выжить. Ежемесячно на лекарство от эпилепсии она тратит по 300 долларов. На еду еще хоть как-то, но удается заработать. А вот на жилье нет, поэтому они просто живут в долг.

- Если б я не потеряла работу, то расплатилась бы уже давно. Вот буквально перед вашим звонком мне в очередной раз позвонили из банка. Эмираты я покинуть не могу, так как есть долги. У меня был суд по кредитам перед банком 15 марта 2021 года. Мне дали отсрочку платежа и я в итоге нашла необходимую сумму, - продолжает Заплатинская.- Но сейчас мне снова нечем платить кредиты.

Лариса провела год в депрессии и чуть не попала в тюрьму из-за долгов. Фото: предоставила Лариса Заплатинская.

По словам Ларисы, она обратилась за помощью в генконсульство России: написала письмо о том, что если ее посадят, ее дочка, которая болеет эпилепсией просто останется без попечительства. А ведь ей нужен уход и лекарства. Пока ответа по обращению женщины никакого нет.

-Я выяснила, что я не единственная, кто попался на обещания Павла, что он вот-вот достроит поселок. Были и другие женщины, но они вкладывали меньше денег, - утверждает пострадавшая женщина.

Сам строитель коттеджного поселка Павел М. на звонок журналиста «КП»-Екатеринбург ответил, но когда услышал суть вопроса сразу бросил трубку. В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили, что комментарий по расследованию данного дела предоставят позже, так как произошедшее было несколько лет назад.

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