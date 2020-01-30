Хотела вылечить слепоту, а осталась без жилья: на Урале у работницы котельной забирают единственный дом

Весной 2017 года жительница Березовского (город спутник Екатеринбурга) серьезно заболела и попала в больницу. 43-летней Оксане Крохалевой поставили диагноз глаукома, женщина могла вскоре ослепнуть. На дорогую операцию пришлось занять у знакомых, а чтобы вернуть деньги, свердловчанка взяла кредит у ростовщика.

Крохалевы увидели привлекательную рекламу «Деньги под залог». Позвонили, оказалось, что заемщик – хозяин ломбарда. Тот сразу предложил заложить земельный участок, где находится дом семейства. Крохалевы оформили договор купле-продажи с последующей продажей.

- Мы ждали пока нам вернет долг другой человек, и очень рассчитывали на эти деньги. Но человек нас подставил, отдавать было нечем. У ростовщика я взяла 200 тысяч рублей, договорились погасить через год всю сумму и плюс 120 процентов годовых, - пояснила нам в разговоре Оксана Крохалева.

Оксана бывшая работница котельной, муж трудится на автомойке. Фото: герой публикации

Семья Крохалевых живет в небольшом садовом домике. Оксана бывшая работница котельной, но из-за зрения пришлось оставить должность. Сейчас женщина подрабатывает нянечкой. Муж Оксаны трудится на автомойке. Денег не хватает.

На целый год кредитор пропал, а потом объявился с требованием выселяться и вернуть деньги. Оксана была готова продать дом, но только чтобы отдать деньги ростовщику. Тот ни в какую не соглашался. Свердловчанка отправилась в суд, чтобы не потерять единственное жилье.

- Мы хотели признать наш договор купле-продажи недействительным. По факту Руслан (имя ростовщика – прим.ред.) заемщик, а не покупатель. Я готова вернуть ему двести тысяч, но он требует проценты равные этой сумме, - добавила женщина.

На предложение вернуть деньги, Руслан не соглашается. В телефоном разговоре с братом Оксаны дает понять, что судом его не запугать.

Первый суд Оксана проиграла. Сейчас семья живет на чемоданах и в страхе, что дом у них заберут, а идти некуда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757698" frameborder="0"></iframe> Разговор с ростовщиком. который отбирает дом у свердловчанки.

- Полагаем, что Свердловский областной суд не отнесется формально к рассматриваемому гражданскому делу и примет во внимание все обстоятельства спора. Подписанный договор купли-продажи земельного участка является лишь прикрывающим для договора займа и залога соответственно- недействительным. Крохалева должна возвратить 200 тысяч рублей, а ей вернуть право собственности на земельный участок, - комментирует Екатерина Мамаева, адвокат, партнер Международного центра защиты прав Globallaw.

Крохалевы также обращались в прокуратуру, но пока конкретного ответа не было. В начале февраля будет еще одно заседание. Женщина надеется, что она не останется на улице.