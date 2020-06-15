На Урале застройщик оставил без жилья пенсионерку-дольщицу

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:25:58+03:00

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Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку после обращения местной жительницы, пенсионерки, которая заявила о нарушении своих прав со стороны строительной компании ООО «СУ-1», которая вовремя не сдала дом. В 2018 году бабушка заключила с организацией договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Согласно документами, его должны были сдать в тот же год. Женщина оплатила застройщику 1,4 миллиона.

- Однако до настоящего времени строительство жилого дома не завершено, квартира в собственность заявительнице не передана, в связи с чем у женщины имеется право требовать у застройщика уплаты неустойки, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас женщина вынуждена арендовать квартиру, в которой живет вместе с отцом, инвалидом второй группы.

В итоге, прокуратура обратилась в суд с требованием взяскать с недобросовестного застройщика неустойку в размере 366,7 тысяч рублей, аренду квартиры на сумму 70 тысяч, а также компенсацию морального время на сумму три тысячи. Кроме этого суд оштрафовал застройщика на 50 тысяч за отказ от удовлетворения в добровольном порядке требований потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU