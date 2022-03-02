Шахтер с «золотыми» руками: уральский рекордсмен сделал Афродиту из бревна и пены

Владимир делал фонтан почти все лето. Фото: соцсети Владимира Поташова.

В Североуральске живет умелец, который с легкостью может превратить кусок древесины с помощью инструментов в причудливого павлина и украсить город ледовыми фигурами. Зовут мастера Владимир Поташов и ему 57 лет.

ОТЕЦ БЫЛ «РУКАСТЫЙ»

- У меня отец был «рукастый». Он и научил меня всему. Хоть и у него было всего три класса образования, но мог сделать и собрать все что угодно. Он рос в совхозе и в 1972 году самостоятельно собрал барабанную зерносушилку. Работал на ней каждое лето. Я и сам работал в полях трактористом, помогал родителям, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Владимир Поташов.

Уже в 18 лет, после армии Владимир Поташов научился самостоятельно выкладывать печи и камины. По его словам, с первого раза сделать все идеально не получалось. Но советы отца помогли ему исправить ошибки.

- Основные азы мне отец объяснил, он руководил, а я выкладывал. Первый камин выложил у соседа, когда мне было 18 лет. Делал его бесплатно. Выложил, но была плохая тяга, оказалось, что один кирпич не так положил. Стал тут же соображать, как сделать лучше. Исправил все и камином сосед остался доволен, - смеется Владимир. - Сейчас жду лета, чтобы двум заказчикам выложить камины. Если в Екатеринбурге их делают минимум от 200 000 рублей, то в Североуральске я за свою работу беру где-то 35 000 рублей. Заказов хоть и не много, но пока хватает.

Владимир Поташов обожает мастерить фигурки из дерева. Фото: соцсети Владимира Поташова.

Одно из самых любимых увлечений Владимира с детства – рисование. Кстати, его он тоже осваивал самостоятельно. Родители убедили Владимира получить элитную профессию бухгалтера, поэтому он отучился в техникуме. Но цифры и подсчеты ему были скучны, а душа все-таки лежала к творчеству. Поэтому, он поступил на заочное отделение Московской академии художественного творчества. Хотел реализовать себя, как художник, но не доучился два года. В жизни были сложные обстоятельства и семейные разлады.

- В детстве, когда делать было нечего, я сидел и рисовал. На продажу никогда не работал, рисовал пейзажи, портреты, натюрморты. Учился на художника, но не дотянул, - улыбается Поташов. – Зато дочка у меня пошла по моим стопам, учится в художественной школе и хорошо рисует.

Сам Владимир родом из Кирова. В Североуральск он переехал только 20 лет назад. Здесь, в небольшом шахтерском городке в 37 лет его увлек гиревой спорт. И ему удалось достичь новых спортивных успехов. Он стал 19-кратным чемпионом мира по гиревому спорту. А в Минске на соревнованиях он и вовсе поставил мировой рекорд.

- Я кандидат в мастера спорта по гиревому спорту. Тогда я поднял одной рукой 40-килограммовую гирю 109 раз. Собрал документы на заявку в книгу рекордов Гиннеса. Но ответ так и не пришел, - поделился спортсмен.

В гиревой спорт Владимир пришел в 37 лет. Фото: соцсети Владимира Поташова.

Теперь Владимир Поташов радует спортивными успехами своих коллег на спартакиадах местного горнодобывающего предприятия СУБРа. Где он трудится в шахте «Ново-Кальинская» машинистом электровоза.

АФРОДИТА ИЗ БРЕВНА И ПЕНЫ

Случается, что у Владимира на работе выпадает свободный час времени. И тут он не скучает, дает волю творчеству. Хорошее воображение позволяет ему создавать фонтаны в виде древнегреческих богинь и персонажей сказок. Так, он выстругал из полена фонтан-русалку. Но, пожалуй, самой эффектной работой Владимира остается фонтан в виде богини красоты и любви - Афродиты. На него он потратил почти все лето.

- Просто ударило в голову, что хочу сделать фонтан в виде Афродиты. Начал его возводить просто наобум. Гуглом не пользуюсь. У меня хорошее воображение, поэтому, я просто представлял, как она будет выглядеть. В основе фонтана – бетонное кольцо. Оно было у нас на территории шахты. Саму статую я выстругал из бревна. Решил запенить ее монтажной пеной. А после этого, готовую фигуру облепил бетоном. Это довольно трудоемкая работа, - рассказывает Владимир.

Владимир поднимал 40-килограммовую гирю одной рукой. Фото: соцсети Владимира Поташова.

Как рассказал создатель, теперь шесть фонтанов его производства установлены у шахт. На один из таких даже пришлось использовать три КАМАЗа камней.

Владимир Поташов на протяжении 17 лет делал праздник детворе из поселков около Североуральска. Фото: соцсети Владимира Поташова.

Кстати, Владимир Поташов на протяжении 17 лет делал праздник детворе из поселков около Североуральска. За одну зиму он создавал более 10 фигурок из снега.

- На Калье и Третьем Северном делал все фигурки. По восемь персонажей создавал зимой в каждом поселке. Это довольно тяжело. Нужно сколотить деревянный ящик, набить его снегом. А потом, из получившейся глыбы уже вырезать персонажей. Далее, остается их только разукрасить, - делится народный умелец. – В конце месяца от нагрузки очень болели руки, зато детишки радуются, что в их поселках тоже есть сказочный уголок.

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