«Будет как МиГ-15, только маленький»: на Урале бывший летчик строит реактивный самолет, чтобы вновь подняться в небо

Длина самолета - 2,9 метров. Размах крыла – 2,3. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На окраине Березовского в частном секторе стоит двухэтажный дом. На пристрое слева от него большими черными буквами написано: «KIRYA CORPORATION Аваевские заводы».

- Это так друзья пошутили, а я написал, - смеется 58-летний Кирилл Аваев, владелец дома.

Заводом мастерскую Кирилла друзья назвали не зря – здесь он почти в одиночку построил две настоящих яхты. Первую, чтобы дойти на ней от Урала до Турции, а вторую просто, чтобы отдыхать с семьей на российских озерах. А теперь в этих же стенах уральский изобретатель строит… реактивный самолет.

- Это будет самый маленький реактивный самолет в мире! – с гордостью отмечает Аваев. - По характеристикам примерно, как МиГ-15, только очень маленький.

Корреспонденты «Комсомолки» решили лично посмотреть на его новое изобретение.

Шуточное название мастерской, которое дали друзья, Кирилл Аваев перенес на ее дверь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ – БЕЗ ПИЛОТА

Сквозь узкую дверь мы входим в «Аваевские заводы». Это небольшое помещение, немного похожее на гараж. Перед нами на импровизированном столе лежит не до конца собранный самолет. Элероны пока не на месте. Плюс верхняя часть корпуса еще открыта и не хватает фонаря – прозрачной части кабины. Насчет самого маленького самолета в мире – чистая правда. Размерами конструкция примерно с мотоцикл. Кажется, до аэродрома его можно будет донести в руках. Крылья короткие и развернуты вперед. Из днища выглядывают два колеса. В хвосте уже стоят два реактивных двигателя.

- Общая длина будет 2,9 метра. Размах крыла – 2,3 метра. Площадь крыла - 1 квадратный метр, - перечисляет ТТХ самолета Кирилл Аваев. - Такого самолета не было вообще никогда. Самый маленький реактивный самолет сейчас официально это американский BD-5. Их летало несколько сотен штук.

На крыльях пока недостает элеронов для управления углом крена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Справедливости ради, самолет, который мы видим в мастерской Аваева, это не совсем та машина, на которой он планирует подняться в небо. К созданию воздушного судна изобретатель подходит поэтапно. Больше двух лет назад он сделал полноразмерную модель без двигателей, чтобы испытать ее в собственноручно сделанной аэродинамической трубе – хотел посмотреть, как конструкция будет вести себя при взлете.

- Труба была из фанеры и поликарбоната. Я поставил в нее жигулевский мотор, к нему добавил вырезанный из дерева винт, - объясняет Аваев. - Винт создавал поток воздуха, шедший на модель, подвешенную за центр тяжести. В самом самолете начинки не было – только внешняя форма и отклоняемые поверхности – руль высоты, руль поворота, элероны. Я управлял ими с помощью пульта.

Теперь изобретатель строит уже самолет, который поднимется в небо, правда, без пилота. Управлять им Аваев планирует так же - с помощью пульта радиоуправления, оставаясь на земле. Затем уже, если испытательный образец покажет себя в небе хорошо, он начнет строить третью вариацию самолета – с кабиной для пилота.

- Но место для кабины есть и в этой версии, - показывает Аваев. - Я в ней сидел. Отработал, как мне там будет внутри. Нормально. Жить можно. Взлетная масса у этой модели маленькая – в 30 килограмм надо уложиться, потому что больше 30 беспилотники делать нельзя – не зарегистрируют. А когда я сделаю самолет, взлетная масса будет уже 200-210 килограмм. Конструкцию я усилю значительно. Будут два более мощных двигателя.

Такие реактивные двигатели часто ставят на планеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на самолете стоят относительно небольшие двигатели – каждый умещается в руке. Кирилл Аваев объясняет, что это классические турбореактивные двигатели, на 10 килограмм тяги каждый. Они обошлись изобретателю примерно в 200 тысяч рублей.

- Это австрийские двигатели. Раньше выпускались еще немецкие и американские. Но сейчас все ушло в Китай, - говорит изобретатель. - Их свободно можно купить. Обычно такие двигатели приобретают для авиационных моделей или ставят на планеры. Они запускаются на газу, а дальше работают уже на керосине.

ПОСТРОИЛ ЯХТУ И ДОШЕЛ НА НЕЙ ДО АЗОВСКОГО МОРЯ

Строительству самолетов Кирилл Аваев нигде специально не учился. Говорит, жизненного опыта и умений у него достаточно, чтобы создать такую машину. Родился он в Свердловске. После школы поступил в Барнаульское военное авиационное училище, а затем уехал на службу в Белоруссию.

- Я был военным летчиком 3 класса. Налетал 500 часов на Л-29, МиГ-21 и МиГ-27. Но ушел из армии через пять лет. Я человек не военный, не мог служить. Потихоньку понял, что надо уходить, - говорит Кирилл Аваев.

- Почему же изначально пошли на службу? – интересуемся мы.

- Летать хотел. Концепция была такая – ладно, послужу, но за то, что мне дадут летать. Из этого ничего хорошего не вышло, так как со временем все полеты превращаются просто в работу.

В годы службы Кирилл Аваев налетал 500 часов на Л-29, МиГ-21 и МиГ-27. Фото: предоставлено Кириллом Аваевым

После службы Кирилл Аваев вернулся в Свердловск. Говорит, чем только потом в гражданской жизни не занимался. И маляром работал, и водителем, и механиком рефрижераторной секции, и художником по дереву, и артель по ловле раков создавал, и автосервис открывал, и жестянщиком работал. А еще книги писал. Правда, издавал он их самостоятельно. Очень скоро Кирилл Аваев стал известен на Урале, как мастер на все руки.

- Я себя рекламировал, как специалиста, способного придумать, изобрести что угодно - любое оборудование, - вспоминает Аваев. - И несколько лет я строил десятки разных агрегатов для производств. Постепенно от этого отошел, потому что оно все где-то работает, а я при нем как раб. Оно ведь уникальное и без меня его никто уже не починит, не отремонтирует. Меня день и ночь поднимали, и я по области мотался, чтобы обслуживать созданное мною оборудование. Еще у меня здесь в мастерской раньше был цех по сборке паровых котлов. Они везде используются. Бетонщики ими бетон пропаривают. Хлебопекам они нужны. На трубных заводах электролит ими греют, цинк сдувают.

Строительство яхты Афера-14 во дворе дома. Фото: предоставлено Кириллом Аваевым

Подобная работа позволяла изобретателю посвящать свободное время созданию чего-то для души. Например, в 2003 году он начал строить яхту, чтобы отправиться на ней в путешествие до Турции. Все соседи тогда с удивлением смотрели, как над участком Аваева возвышается мачта. Некоторые помогали. Вложил он в ее строительство около 20 тысяч евро по курсу «нулевых», а назвал Афера-14.

- Аферами я называю все, что создаю, - улыбается изобретатель. - В училище меня и моего друга все в шутку называли аферистами. Поэтому мы с ним в юности, когда построили маленькую яхту на 3,5 метра, назвали ее Афера. Так и повелось. Афера-2 это я сделал виндсерфинг. Афера-3 это дельтаплан. Были машины для гонок на выживание. А яхта это уже 14-я Афера - стальная трехтонная лодка. Серьезный корабль. На ней можно было запросто и в море, и в океан сунуться.

Корабль Афера-1, который Кирилл Аваев с другом построили в юности. Фото: предоставлено Кириллом Аваевым

В 2009 году Кирилл Аваев погрузил яхту на трейлер и повез в Пермь, откуда по воде дошел в одиночку до Тольятти. В 2010-м году, чтобы отправиться дальше – до Турции, он собрал команду. Правда, дойдя до Ейска, изобретатель понял, что к мореходству душа у него все-таки не лежит.

- Я понял, что я не моряк. Там жутко скучно – нечего делать. С утра до вечера сидишь и куда-то идешь, а зачем уже давно забыл, - вспоминает Кирилл Аваев. - В общем, ни в какую Турцию я не пошел. Яхту пытался продать, но в России они никому не нужны. Это удел лишь «больных» людей. Поэтому я привез яхту домой, разобрал и собрал из нее яхту поменьше и полегче, чтобы с семьей на ней отдыхать. В 2020 году мы ее закончили и спустили на воду – Таватуй, Верх-Нейвинский пруд… Она сейчас там живет. Назвали Афера-20.

А это уже вторая яхта, построенная уральским изобретателем - Афера-20. Фото: предоставлено Кириллом Аваевым

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НУЖЕН КИЛОМЕТР АСФАЛЬТА

Самолет с реактивным двигателем это Афера-21. И в мастерской Кирилла Аваева нет ни одного чертежа с ним. Изобретатель говорит, что раз все делает один, то они ему и не нужны. Так и предыдущие машины, которые он строил, делал без заранее составленного проекта.

- В училище я аэродинамику в необходимом объеме изучил, как летчик, - объясняет Аваев.

Где именно он будет проводить испытания своего самолета, изобретатель еще не решил. Для этого нужно найти километровую взлетную полосу с асфальтовым покрытием. Частные аэродромы на Урале есть, ведь любителей неба у нас много. Но покрытие на них для самолета с реактивным двигателем не годится.

- На частных аэродромах не очень длинные взлетные полосы, а в качестве покрытия, как правило, грунтовая полоса, - рассказывает Аваев. - Я насчитал самолету взлетную скорость в 250 километров в час. По грунтовке на такой скорости ездить нельзя.

Тестовый, беспилотный вариант самолета, будет управляться при помощи такого пульта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на свое увлечение, Кирилл Аваев со скепсисом смотрит на футуристов, которые говорят, что в будущем у каждого вместо автомобиля будет такой небольшой летающий транспорт.

- Государство должно делать все, чтобы ограничить частные самолеты, - объясняет изобретатель. - Представьте, если у каждого будет по такой машине? Что на дорогах сейчас творится – пьяные водители, блогеры, которые снимают, как они ездят. Весь этот бардак перенесется в воздух и будет над нами. Я вообще готов не летать сам, лишь бы этого не было (смеется).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С детства хотел смотреть в телескоп на звезды»: житель Екатеринбурга построил на крыше своего дома обсерваторию

Она вращается, управляется компьютером и позволяет делать снимки далеких галактик (Подробнее)

Мотор от «Субару», крылья из металла: в Екатеринбурге пенсионер строит у себя дома самолет

Не имея специального образования, работая столяром, он уже построил одно воздушное судно, которое может летать (Подробнее)

Как тебе такое, Илон Маск? На Урале пенсионер собирает электрокары, используя двигатели от троллейбусов

А начинал 85-летний Виктор Кетов с электросамокатов (Подробнее)