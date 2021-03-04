Мотор от «Субару», крылья из металла: в Екатеринбурге пенсионер строит у себя дома самолет

Справа у стены стоит крыло от самолета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стену опирается огромное крыло самолета. Еще одно лежит на верстаке. Рядом станок, инструменты и множество маленьких деталей, которые скоро станут частью воздушного судна. Кажется, будто мы на авиационном заводе, но это простой частный дом на окраине Екатеринбурга. Здесь живет 71-летний Валерий Залесов, который однажды решил претворить в жизнь свою мечту – построить самолет.

- Вот тут происходит клепка заготовки, а это топливные баки, которые будут стоять на крыльях, - показывает Валерий Залесов свою мастерскую. - Крылья металлические. Думаю, к лету их закончу.

Еще одно крыло от самолета, которая находится в работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю работу он ведет в мастерских, пристроенных к дому. Их тут четыре, чтобы было, где развернуться. Валерий Залесов показывает нам помещение за помещением. Тут винт, вырезанный из дерева, дальше - болванка, на основе которой был сделан капот для самолета. В одиночку такую работу не осилить. Помогают друзья, которые, как и он, влюблены в самолетостроение.

- А в мастерской наверху у меня вертолетчик, бывший афганец, тоже строит самолет. Ему ведь в квартире негде. Он, как и я, на пенсии давно, - добавляет Залесов.

Основа для кабины уже другого, металлического, самолета, над которым работает друг Залесова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валерий Михайлович признается, что никакого специального образования он не получал, а по профессии вообще столяр. Но строить самолет на дому для него – не впервые. Причем у него получаются не просто полноразмерные авиамодели, как могло показаться, а настоящие самолеты. На одном из них он уже летал.

В таких самолетах есть место для двух человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ПЕРВЫХ ИСПЫТАНИЯХ ХВОСТ РАЗОРВАЛО

Быть летчиком Валерий Залесов хотел с пяти лет, с того самого момента, как впервые увидел в небе аэроплан.

- Говорю бабушке, чего это такое летит, тарахтит. Она отвечает: «Ероплан», - смеется Залесов. - Хотел стать летчиком, но жизнь так распорядилась, что не стал.

Он родился в Кировской области в деревне, в которой уже никто не живет. Впоследствии сменил несколько профессий. Был и лесорубом, и фотокорреспондентом в районной газете. В 20 лет научился класть печи. Освоил профессию столяра. И все это время он грезил о небе. Хотел построить самолет, но не знал, как подступиться к делу. Все изменилось в начале 2000-х, когда у него появилась возможность построить дом на окраине города. В нем он и сделал главную площадку для строительства самолета.

Комнату, в которой друг Залесова строит металлический самолет, здесь в шутку называют «Байконуром» за то, что она выше других мастерских. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я прочитал кубометр литературы, разнообразных инженерных справочников и учебников по сопромату, потому что все равно надо много знать, чтобы этим заниматься, а я ведь институты не оканчивал, - говорит Валерий Залесов. – Понимаете, просто, чтобы загнуть деталь, я должен знать до какой температуры ее можно нагреть. Ведь даже взять болтик и поставить его нельзя, потому что не каждый болтик годится в авиацию.

Первый самолет он построил из фанеры, но не обычной, а специальной авиационной. Понадобилось восемь лет, чтобы завершить его. Но первые же испытания обернулись неудачей. При попытке взлететь, один из тросов системы управления не выдержал, самолет развернуло, а хвост разорвало.

- Я притащил его домой. Ходил вокруг, думал. За неделю бы отремонтировал – плевое дело, - вспоминает Залесов. - Но я смотрю, влажность появилась, фанера «поплыла». Думаю, пока еще есть силы, сделаю я нормальный самолет. Тем более коллектив единомышленников у нас уже подобрался.

Вот так выглядел первый фанерный самолет, над которым работал Валерий Залесов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый самолет был уже из пластика. Лишь крылья ему поставили от первого самолета – фанерные, да мотор от него.

- Это двигатель от машины «Субару». В нем 115 лошадиных сил – достаточно, чтобы поднять самолет в воздух, - рассказывает Залесов.

Еще пять лет работы над самолетом и вот он поднимается в небо. Успешный взлет, успешный полет, благополучная посадка.

- На права, чтобы управлять самолетом, я сдал еще в 2005 году, - отмечает Валерий Михайлович. - Жена, кстати, сначала была в недоумении, чего это я вдруг занялся строительством самолета. Ведь и дома полно другой работы было. Но потом она увидела, что я успеваю и там, и там и не стала возражать. Даже поддерживает. Я ее дважды прокатил на самолете. Говорю, видишь вон внизу наша деревня? Ее с высоты хорошо видно было. А она вцепилась в борта и кричит: «Ничего не вижу, ничего не вижу!».

На стене висит винт от первого самолета, который построил Валерий Залесов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАРАБАТЫВАЕТ НА САМОЛЕТ СВОИМ ТРУДОМ

Теперь для этого самолета Валерий Залесов делает новые крылья – уже металлические. Их то он и показал нам в своей мастерской. О том, сколько стоит вот так взять и построить воздушное судно он сказать затрудняется. Не подсчитывал. Делает когда есть свободное время и средства. И спонсоров у этого хобби нет. На строительство зарабатывает своим трудом.

- Сделал для мясников ножики. Печку пошел, сложил, двери кому-то сделал. Так вот и зарабатываю, - говорит Залесов.

Кстати, необычное увлечение несколько лет назад помогло ему найти новую работу на предприятии в Екатеринбурге, которое делало небольшие гидросамолеты на продажу частным лицам.

- Моя задача, как столяра, была делать мастер-формы, - объясняет Валерий Залесов. – Что такое мастер-форма? Вот если мы хотим сделать крылья пластиковые, нужна форма, в чем их выклеивать. И я делал эти болваны крыла. С него потом снимают форму и уже в ней клеят детали. Потом я занимался остеклением фонаря (прозрачная часть кабины, - Прим. Ред.). Она из поликарбоната. Ее нужно было разогреть и выдуть в нужную форму. Когда люди уходили в отпуск, я еще на сборке стоял. Сейчас этой фирмы уже нет.

Трактор, собранный из «Волг». Фото: Алексей БУЛАТОВ

СДЕЛАЛ ИЗ «ВОЛГИ» ТРАКТОР

Из мастерских мы выходим во внутренний двор и сразу цепляемся взглядом за очень необычный трактор, на котором блестящими буквами написано «Лось». Вроде бы такой же, как и все другие – четыре колеса, движок спереди, кабина… Но вот дверные ручки, фонари, дворник, да и сам дизайн такой, какого нигде и не встретишь. Оказалось, что еще до того как построить свой первый самолет Валерий Залесов построил себе трактор. В хозяйстве очень уж нужен был – землю на поле под картошку вспахать, кирпич домой привезти.

- За зиму его сделал. У меня была одна «Волга», вторая, третья, и много деталей от нее. Плюс моторы. Вот из всего этого и собрал. Буквы для надписи «Лось» из чайника старого выстриг из нержавейки, - рассказывает Валерий Михайлович.

Трактор в полностью рабочем состоянии, но нужды в нем уже давно нет – 15 лет, как не заводили. Так и стоит под небом.

- Я как-то за грибами поехал на машине, а она в яму попала. Надо вытащить, а в лес никто не едет, - вспоминает Залесов. - Ну, я вернулся домой, сел в свой трактор и поехал за ней. По пути гаишники остановили. Им интересно было, хотели рассмотреть. Говорят: «Хороший трактор у тебя, ну ладно, поезжай».

Уже 15 лет самодельный трактор никто не заводил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мебель для своего дома Валерий Залесов, кстати, тоже почти всю сделал сам, как и двери, и камины. Можно сказать, что он мастер на все руки. Сам он признается, что без труда уже просто не может – не интересно.

- Сколько я знаю людей моложе меня, которые ноют. Их послушать, так надо просто сесть на диван и медленно сдохнуть. Так лучше приятно сдохнуть, - говорит Залесов. - Надо напрягать себя все время, как-то думать, что надо сделать это, надо сделать то. Ведь это очень важно. Я просто хочу, чтобы глядя на меня, другие пенсионеры задумались о том, что жить надо активно.