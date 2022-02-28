В какие страны теперь невозможно улететь из Екатеринбурга

Жителям Екатеринбурга в ближайшее время нельзя будет улететь в Европу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга в ближайшее время нельзя будет улететь в Европу. Из-за авиационных санкций для российских самолетов закрыто небо практически над всей Европой и Северной Атлантикой. Из-за этого отменяются рейсы не только в европейские страны, но и на карибские курорты – Кубу, Мексику, Доминикану. Уральской Ассоциации туризма рассказали, куда сейчас невозможно улететь из Екатеринбурга.

– Нельзя улететь во все Европейские страны, просто потому, что там перекрыто воздушное пространство. Хотя можно совершить полет через третьи страны, к примеру, если есть действующая виза, вы можете спокойно отправиться в Европу через Стамбул или Объединенные Арабские Эмираты. Но прямые авиационные сообщения с Европой у нас закрыты, визы не выдаются, – сообщил «КП-Екатеринбург» Президент Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Также он дополнил, что визу по-прежнему можно получить, но не без сложностей. Есть определенные нюансы и сложности при оформлении, и эта задача будет с каждым разом более сложной.

– Документов ни больше, ни меньше теперь не стало. Просто нас там не ждут. Самолеты не летают, прекращено с Европой авиасообщение. Даже, если у вас есть старые визы, то у вас возникнет проблема, как там оказаться физически. При отсутствии авиационного сообщения это не просто, – уточнил эксперт.

По информации турагентств из Екатеринбурга, также на данный момент закрыты сообщения с Кубой, Мексикой, Доминиканой.

По информации, Президента Уральской Ассоциации туризма, на данный момент открыты из Екатеринбурга Азиатские направления и путешествия внутри страны. Для обеспеченной категории граждан открыта Южная Америка и страны Северной Африки.

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