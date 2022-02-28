«Уральские авиалинии» в воскресенье совершили первый вывозной рейс из Венгрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за того, что Евросоюз закрыл для российских самолетов свое небо, отечественные авиакомпании перестали возить наших пассажиров в страны, входящие в ЕС. Вместе с этим в воскресенье, 27 февраля, были организованы вывозные рейсы, чтобы вернуть российских туристов домой. Так, екатеринбургская авиакомпания «Уральские авиалинии» в воскресенье объявила об отмене рейсов в Будапешт из Екатеринбурга и Москвы, а также в кипрскую Ларнаку из Минеральных вод и в португальский Фуншал из столицы.

Самолеты все равно направились в эти страны, но пустые, чтобы забрать пассажиров. Правда, из-за того, что теперь не везде над Европой могут летать наши пассажирские самолеты, вывозные рейсы летели дольше обычного.

В воскресенье, 27 февраля, в Венгрию и Португалию авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила пустые самолеты, чтобы вывезти туристов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я была в Будапеште в отпуске, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Елизавета, жительница Москвы. - Я как раз по плану в воскресенье должна была улететь. По времени, пока летела из Москвы в Будапешт, ушло около трех часов. А вот вывозной рейс Будапешт – Москва занял 8 часов. Рейс задержали на полтора часа, летели из Будапешта через Сербию, Македонию, Грецию и Турцию в Сочи. В Сочи была дозаправка. Затем из Сочи уже летели в Москву через Азербайджан и Казахстан. Очень устала и хотелось просто добраться домой.

Добавим, что сейчас в Будапеште находятся и другие российские туристы. При этом, как именно они будут покидать его, пока не известно.

- Пока нет никакой конкретной информации по вылету, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия, собиравшаяся улетать «Уральскими авиалиниями». - Рейс не отменен и стоит в расписании на 6 марта. Понятное дело, что его отменят. Написала в группу авиакомпании. Просто хотела узнать, какие действия предпринять, чтобы нас тут не забыли. Конкретно мне никаких разъяснений пока не приходило. Сама еще не узнавала и не звонила. Но по информации на официальном сайте, заверяют, что будут организованы вывозные рейсы.

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