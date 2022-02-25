Экс-схиигумен Сергий предложил разместить беженцев с Донбасса в Среднеуральском женском монастыре

Экс-схиигумен Сергий считает. что в обители можно разместить до 700 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-схиигумен Сергей (Николай Романов), который отбывает тюремный срок, выступил с предложением разместить беженцев из Донбасса в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов», расположенном в нескольких километрах от Екатеринбурга.

- Когда приходит беда, то осознаешь, что боль чужой не бывает. Мы, монахи, давали обет нестяжательности, целомудрия и все свои внутренние силы полагать на помощь и спасение не только себя, но и ближних, - объяснил свою позицию через помощников экс-схиигумен Сергий.

По его словам, когда в 2014 года на Донбассе обострился конфликт, то в среднеуральскую обитель приезжали семьи из Донецка, Луганска, Славянска.

Отец Сергий уже давал кров семьям с Донбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Им дали кров, пищу и, самое главное, воспитание и образование. Так и сейчас пустующие монастыри могли бы принять до семисот человек женщин и детей и взять их на полное обеспечение, не взваливая эти труды на государственные плечи, - говорит отец Сергий.

По словам его сторонников, с апреля 2021 года Среднеуральский женский монастырь, а также прилегающий мужской скит пустуют.

Напомним, что в конце ноября 2021 года бывший схиигумен Сергий приговорен к 3,5 годам заключения за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания и в самоуправстве. Часть срока экс-священник отбыл в СИЗО, где он находился с конца декабря 2020 года.

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