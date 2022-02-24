«У птицы дикий стресс»: В Екатеринбурге автомобилисты спасли краснокнижную сову, которая едва не погибла на объездной дороге

Уральская неясыть - одна из самых агрессивных птиц. Фото: сообщество «Вконтакте» центра «Особый питомец»

В поселке Зюзельский выхаживают краснокнижную уральскую неясыть, которая получила черепно-мозговую травму. Травмированную птицу нашли автомобилисты Екатеринбурга посреди объездной дороги. В ночь на 23 февраля ее привезли к специалистам центра спасения животных «Особый питомец». Уральская неясыть пройдет трехнедельный курс реабилитации.

- Есть предположение, что ее сбила машина. Сова крупная, ее размах крыльев около метра. У птицы дикий стресс. Вообще, уральская неясыть – одна из самых агрессивных. Она занесена в Красную книгу Свердловской области. Пока мы не провели полное обследование птицы. Лечение неясыти займет 3-4 недели, если у нее нет тяжелых последствий травмы. Наверняка у нее была другая проблема до ДТП. Здоровые птицы не попадают под машину. Они теряют маневренность, когда у них происходит воспаление кишечника или легких, - рассказала «КП-Екатеринбург» учредитель центра «Особый питомец» Татьяна Голик.

В ближайшие дни птицу отвезут на рентген, чтобы понять, получила ли она другие повреждения. Аппетит у краснокнижной хищницы пока отсутствует. Кстати, у волонтеров центра есть свои суеверия, из-за которых они считают нецелесообразным фотографировать сбитую птицу.

- Сейчас кормим ее принудительно. Из-за стресса она не принимает пищу. После лечения будем готовить ее на выпуск. Но прежде, проверим ее летные качества, - продолжает Татьяна. - Неясыть достаточно агрессивная птица. Если ее напугать она может даже вцепиться в лицо. Такие случаи уже бывали. Поэтому мы действуем осторожно.

По словам Татьяны Голик, также в центре проходит реабилитацию еще одна уральская неясыть. Ее волонтерам в феврале привезли из городского зооуголка. Визуально, у нее нет повреждений и травм. Однако она не приспособлена к охоте и, скорее всего, на воле больше жить не сможет.

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