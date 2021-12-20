На Урал привезли спасать краснокнижного орлана, который пострадал от рук горе-дрессировщика

Фото: пресс-служба уральского государственного аграрного университета

На Урал для спасения привезли краснокнижного орлана-белохвоста, у которого в трех местах переломано крыло. Птицу подобрал житель Ямало-Ненецкого автономного округа и держал ее дома в неподходящих условиях. Мужчина даже пытался тренировать пернатого жесткими методами, за что нарвался на уголовное дело по статьям «О животном мире» и «Об ответственном обращении с животными».

- Орлана-белохвоста привезли в Екатеринбург и передали в Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» в Сысертском районе. Однако пока редкой птице предстоит пройти длительный курс лечения у уральских ветеринаров, так как она даже не может летать, - сообщает пресс-служба уральского государственного аграрного университета.

Фото: пресс-служба уральского государственного аграрного университета

Рентгеновские снимки показали множественные переломы, при этом их линии видны не так четко, что говорит о том, что травмы были получены давно. Планируется, что орлану проведут операцию по восстановлению костей и вставят металлические штыри. После чего ему предстоит долгая реабилитация, которая продлится как минимум два месяца.

Специалисты рассказывают, что орлан, скорее всего, будет летать с огромным трудом, поэтому приспособиться к жизни в дикой природе ему будет невозможно. После проведенного лечения его поместят в специальный питомник, в котором находятся другие пернатые, также пострадавшие от рук человека.

Фото: пресс-служба уральского государственного аграрного университета

- Сейчас состояние птицы ужасное. Мы очень надеемся, что ветеринары смогут успешно прооперировать Орлана, и птица восстановится. Думаем, это произойдет к концу лета. К этому времени птица также сменит страшное оперение, которое у нее сейчас, и будет выглядеть совсем по-другому, - отметил Олег Светлицкий, директор Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан».