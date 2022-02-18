Кадры с возможной машиной похитителя, распространявшиеся в родительских чатах. Фото: предоставлено читателем «КП»

В родительских чатах поселка Бобровский, что под Арамилем, неспокойно. Мамы и папы школьников обсуждают в переписке несостоявшееся похищение школьника. Якобы некий мужчина на старой серой «Волге» пытался заманить школьника в машину. О случившемся родители ребенка сразу заявили в полицию, а там тревожную информацию проверили.

В итоге жуткая история, связанная с похищением ребенка оказалась… фейком. Об этом «КП-Екатеринбург» проинформировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. Он уточнил, что мальчика опросили в присутствии школьного психолога, и он сознался, что просто не захотел идти утром на занятия, поэтому по пути придумал историю с похищением и вернулся домой.

- Сначала он сообщил об этом маме, а потом и отцу, с которым они вместе сходили в полицию и написали заявление о том, что его якобы хотел похитить неизвестный, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых. - С главой семьи представители МВД провели профилактическую беседу о надлежащем воспитании собственного ребенка. Предупрежден и сам подросток о недопустимости такого поведения. Эта история лучший пример того, как рождаются страшилки о появлении банд, маньяков, насильников и тому подобных криминальных личностей. Так что далеко не всегда можно верить тому, что кто-то рассказывает без тщательной перепроверки.

На Урале это, кстати, не первый подобный случай. В конце января в Екатеринбурге девятилетняя школьница придумала историю о том, что на ее глазах незнакомец набросил на некоего мальчика мешок и унес его с собой. Как оказалось после проверки полицией, сделала девочка это, чтобы не идти на занятия по танцам. К ЧИТАТЕЛЮ

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