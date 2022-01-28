В Екатеринбурге школьница выдумала историю с похищением, чтобы не идти на танцы

На место по тревоге выехали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девятилетняя девочка выдумала историю о похищении мальчика, чтобы не идти на занятия по танцам. В полицию обратилась встревоженная мама школьницы и рассказала, что ее дочка была дома вместе со своей сестрой, как вдруг увидела в окно, что незнакомый мужчина набросил на мальчика мешок и сбежал.

На место тут же выехали несколько оперативников, представители ПДН и участковые. Девочку в присутствии психолога опросили. Школьница подробно рассказывала об обстоятельствах происшествия, даже описала одежду похищенного мальчика.

Как оказалось, у девочки не было особого желания заниматься в студии танцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Полицейские отсмотрели записи имевшихся в указанном районе камер видеонаблюдения, на которых действительно присутствовали несовершеннолетние в похожей одежде. Однако каких-либо противоправных действий в отношении них никто не совершал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу.

После этого полицейские решили повторно опросить школьницу, только тогда она поняла, что ситуация зашла слишком далеко, и призналась, что история была выдумана. Как оказалось, у девочки не было особого желания заниматься в студии танцев, поэтому она решила сочинить такой повод.

Сотрудникам ПДН пришлось провести со школьницей профилактическую беседу и предупредить о недопустимости подобных поступков в будущем.