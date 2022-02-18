«Страшно из дома выходить»: на Урале полиция ищет мужчину, который пытался посадить чужого ребенка в машину

Мужчина ездит на серой Волге Фото: предоставлено читательницей "КП"

В поселке Бобровском Свердловской области родители боятся отпускать детей на улицу одних. Все дело в том, что в чатах мессенджеров и соцсетях массово рассылают сообщение о едва не похищенном мужчиной ребенке.

- Я очень напугана этой информацией. У меня двое детей. Старшая дочь добирается из школы домой самостоятельно. Надеюсь, что этого человека найдут и выяснят обстоятельства произошедшего, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница поселка.

По словам местных жителей, все произошло утром, 17 февраля, когда ребенок шел в школу.

- Была попытка похищения мальчика лицом кавказской национальности, говорит с акцентом. Машина-старая «Волга» серого цвета, окна не затонированы. Проведите с детьми беседы о соблюдении личной безопасности, - пишут в родительских чатах.

Сообщение о попытке похищения рассылают по чатам Фото: предоставлено читательницей "КП"

Также родителей просят при получении любой информации о мужчине, пытавшемся посадить мальчика в машину, или его автомобиле сообщить ее в полицию или в школу.

Фото: предоставлено читательницей "КП"

Родители мальчика обратились в полицию после случившегося. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Была попытка посадить ребенка в машину, чтобы подвезти до школы. К счастью, никто похищен не был. Сообщение от местных жителей поступило, заявление было принято. Служба уголовного розыска проводит проверку, устанавливает личность водителя, - рассказал Валерий Горелых.

Местные жители также утверждают, что случай с мальчиком не первый и неизвестный мужчина также пытался уговорить девочку сесть к нему в машину в Арамили, но школьница не растерялась и вернулась в здание бассейна, оттуда вышла, чтобы пойти домой.