«Меня смешали с грязью»: Учительница, которая дала школьнику пощечину, объяснила свое увольнение

Учительница не собирается бросать профессию педагога. Фото: скриншот с видео

Учительница Ирина Тонкова, которая дала пощечину шестикласснику и разорвала его тетрадь, объяснила свое увольнение. Женщина уточнила на своей страннице ВКонтакте, что это было «обдуманное и взвешенное решение, принятое после череды различных событий».

Напомним, что инцидент произошел 9 декабря 2021 года в школе №49 Новоуральска. Как оказалось, причиной конфликта стало баловство мальчика в туалете. Сначала он бросался мокрой туалетной бумагой, а потом обматерил учительницу.

Родители одноклассников хулигана рассказали, что мальчик неоднократно срывал уроки, и считают, что он сам спровоцировал ссору. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также сообщил, что жалобы на школьника поступали и в отделение полиции по делам несовершеннолетних, а его семья считается неблагополучной.

По итогу, учительница после скандала уволилась со школы.

- Обидно, что УЧИТЕЛЬ сейчас – абсолютно незащищенная профессия. Кроме вас, дорогие выпускники, нас, педагогов, некому защитить. И очень жалею, что остановила тогда, в декабре, выступления в свою защиту (а были уже и статьи, и письма, и интервью на телевидении!). Получилось, что меня смешали с грязью публично, а защититься публично не дали! – написала Ирина Тонкова.

Она также добавила, что не собирается бросать профессию педагога, считает себя хорошим учителем и уверяет, что по-прежнему относится к детям с любовью.