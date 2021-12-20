Родители мальчика обратились в полицию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школа № 49 Новоуральска оказалась в центре внимания из-за конфликта классного руководителя и 7-летнего мальчика. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, еще 9 декабря учительница влепила пощечину своему подопечному. Инцидент произошел в коридоре во время перемены. Директор образовательной организации Анна Тукмачева организовала внутреннюю проверку. Классный руководитель является одним из самых опытных специалистов в школе, ее стаж – 32 года.

- Результаты проверки будут подведены 27 декабря. С мальчиком все хорошо, он продолжает учиться. Мне предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения, объяснительные, - рассказала «КП» Анна Тукмачева.

Как оказалось, причиной конфликта стало баловство мальчика в туалете. Сначала он бросался мокрой туалетной бумагой, а потом обматерил учительницу.

- Семья, в которой воспитывается вышеназванный ученик первого класса, является полной. Есть мама и папа. Ребенок у них пока один, но его поведение, несмотря на совсем юный возраст, родителей достаточно серьезно тревожит. Мама школьника в декабре уже дважды приходила в ПДН для того чтобы повлиять на сына. В первый раз она приходила одна, а во второй – с ребенком. Диалог сотрудника полиции и ребенка в присутствии мамы возымел действие, но ровно через неделю он вновь стал участником конфликтной ситуации. С ребятами играл в туалете, где мочил туалетную бумагу и бросал в стены. Его приятели вернулись в класс, а он нет. Когда учительница за ним пришла он произнес в отношении нее такой оборот, что женщина с многолетним стажем в некотором роде была даже шокирована, что вероятнее всего и послужила причиной шлепка. Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники полиции территориального ОВД. Преподаватель уже опрошена. Не исключено, что в отношении законных представителей парня может быть заведено административное производство по факту ненадлежащего воспитания собственного ребенка, а в отношении учительницы за побои. Разбирательство продолжается, - рассказал «КП»-Екатеринбург пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Это уже второй подобный случай за последнее время на Среднем Урале. Ранее скандал разразился вокруг ученика шестого класса школы № 2 Березовского, который получил пощечину сразу после того, как учительница математики порвала его тетрадь. Случившееся сняли на видео одноклассники.

- Мне вообще на тебя пофиг, на тебя и на твою тетрадь, - сказала преподаватель, после чего разорвала тетрадь.

Но родители детей не спешат обвинять учительницу в насилии, а наоборот встают на ее защиту. Многие уверены, что мальчишка пытался спровоцировать ее.

Я плохо отношусь к поведению этого молодого человека. Он неоднократно срывал уроки. У него постоянно такое поведение. Он интриган и все это спровоцировал, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец одного из одноклассников мальчика.