На Урале учительница разорвала тетрадку ученика во время урока и влепила ему пощечину

Конфликт произошел из-за того, что мальчик не вовремя сдал тетрадь Фото: скриншот с видео

В городе Березовский Свердловской области шестиклассники школы №2 сняли на видео конфликт учительницы и их одноклассника во время урока. Запись опубликовали в группе ВКонтакте «Березовский. Новости золотого города».

- Мне вообще на тебя пофиг, на тебя и на твою тетрадь, - говорит преподаватель на видео.

После этого она рвет тетрадь мальчика со словами «иди подай на меня в суд», влепляет ему пощечину и отталкивая, отправляет за парту. Школьник в это время, по словам одноклассников, дерзил учителю - обращался к ней на «ты» и требовал отдать тетрадь.

Школьники также рассказали в соцсетях, что конфликт произошел из-за того, что их одноклассник сидел в телефоне и не вовремя не сдал тетрадь учительнице.

Горожане активно обсуждающие ситуацию под постом разделились на два лагеря - кто-то поддерживает учителя, считая, что школьники совсем обнаглели, а кто-то считает, что преподавателю не допустимо так себя вести в любой ситуации.

- Проблема образования (что сейчас, что раньше), заключается в том, что ученики срывают уроки(неважно какими способами), а учителя в свою очередь всех жалеют. Как итог, мы получаем оборзевших школьников и доведенный до срыва учителей, - пишет один из комментаторов.

- Я считаю, как бы не был выведен педагог, не имел права трогать ребенка (физически). Конечно, бывают всякие ситуации, но это не выход из положения. На то он и педагог, чтоб решить проблему. Ведь в заведении, там где обучался преподаватель, есть курсы психологии, - пишет женщина.

Одна из местных жительниц написала, что учитель, о котором идет речь, отличный педагог и, чтобы ее так вывести, надо сильно постараться.

Отреагировала на ситуацию под постом и директор школы Светлана Колпакова.

- Конфликт с этим мальчиком для нас не новость. Прошу всех успокоиться, будем работать дальше, - написала она.

За побои ребенка учительнице может грозить уголовное наказание Фото: скриншот с видео

В МВД Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что в произошедшем разбирается полиция Березовского.

- Проверочные мероприятия поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. Сейчас опрашиваются все стороны конфликта. По итогам будет принято обоснованное решение, а также меры реагирования, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - С большой долей вероятности могу сказать, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своего ребенка), а в отношении учителя - за побои.

Он также рассказал, что семья мальчика не считается благополучной и в отделении по делам несовершеннолетних не впервые поступают жалобы на подростка, ставшим участником конфликта с учительницей. По словам Валерия Горелых, родители школьника разошлись и разъехались по разным городам. Ребенок о котором идет речь, живет с папой в Березовском, а мама уехала в Москву с его братом.

- Отец часто бывает занят по работе, поэтому мальчишке уделяется недостаточно внимания, что, безусловно, сказывается на его поведении, - отметил Валерий Горелых.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области отметил, что позднее проинформирует об итогах проверки.

Как стало известно «КП-Екатеринбург» служебная проверка после конфликта в школе Березовского назначена и Министром образования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым. В обстоятельствах произошедшего разберется специальная комиссия.

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