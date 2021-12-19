«Интриган»: родители одноклассников рассказали о мальчике, который получил от учительницы пощечину в школе Березовского

Конфликт произошел из-за того, что мальчик не сдал вовремя тетрадь, сидел в телефоне и нагрубил преподавателю Фото: скриншот с видео

В городе Березовском разгорелся скандал из-за опубликованного в сети видео, на котором учительница школы №2 во время урока разрывает тетрадь ученика шестого класса, а затем бьет его по щеке. Одноклассники парня считают, что конфликт произошел из-за того, что тот не сдал вовремя тетрадь, сидел в телефоне и нагрубил преподавателю. И судя по всему, школьник ведется себя подобным образом часто.

- Я плохо отношусь к поведению этого молодого человека. Он неоднократно срывал уроки. У него постоянно такое поведение. Он интриган и все это спровоцировал, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец одного из одноклассников мальчика.

Отметим, что ранее под постом ВКонтакте, где опубликовали видео конфликта между мальчиком и учителем, директор школы написала, что конфликт с этим мальчиком для них не новость. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также рассказал, что жалобы на подростка поступали и в отделение полиции по делам несовершеннолетних.

Он также рассказал, что семья мальчика не считается благополучной - родители школьника разошлись и разъехались по разным городам. Мальчик живет с папой в Березовском, а мама уехала в Москву с его братом. Отец из-за работы недостаточно уделяет внимания ребенку и это сказывается на его поведении.

В ситуации, произошедшей в школе Березовского, сейчас разбирается прокуратура, Министерство образования и полиция.

- Проверочные мероприятия поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. Сейчас опрашиваются все стороны конфликта. По итогам будет принято обоснованное решение, а также меры реагирования, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - С большой долей вероятности могу сказать, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своего ребенка), а в отношении учителя - за побои.