На Урале сотрудники ДПС помогли девушке вытащить автомобиль, провалившийся в водосток

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Жительница Карпинска Татьяна Леванидзе 11 февраля ехала на своем автомобиле Ford Fusion во дворах. Но в какой-то момент колесо ее машины попало в водосточную решетку. Самостоятельно выбраться из колеи хрукпкая, двадцатилетняя девушка не смогла.

- Я убежала за лопатой в магазин через дорогу. Вернулась, а сотрудники ДПС предложили вручную раскачать машину. Я села в салон, включила заднюю передачу. Так мне удалось выбраться из ловушки. После этого, я вышла из машины, а они уже отправились в патрульный автомобиль. Успела только крикнуть им в след: спасибо. А потом, вечером написала пост благодарности, - рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна Леванидзе.

На помощь Татьяне пришли инспекторы ДПС лейтенант полиции Максим Золотов и младший сержант Илья Галиуллин. Полицейские взяли Ford Fusion Татьяны и подняли на руках. Так и вытащили его из образовавшейся засады.

- Автоинспекторы подняли левую переднюю часть автомобиля, поставили машину на ровную поверхность, и автолюбительница смогла продолжить свой путь, - сообщает областное УГИБДД.

Сама Татьяна Леванидзе говорит, что очень признательна сотрудникам ДПС и благодарит их за неравнодушие, а также вовремя оказанную помощь.

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