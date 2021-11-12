Свердловские автоинспекторы помогли дедушке, который забыл дорогу домой

Пенсионер страдает потерей памяти. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники Краснотурьинского ГИБДД нашли 85-летнего пенсионера, который забыл дорогу домой. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

- Дедушка ушел с автобусной остановки в неизвестном направлении, домой не вернулся, и родственники забили тревогу, так как мужчина страдает расстройством памяти и самостоятельно не сможет найти дорогу к месту проживания, - рассказали там.

Сотрудники ГИБДД, получив ориентировку, вышли на поиски. Поздно ночью они нашли пенсионера со схожими приметами. Во время разговора стало ясно, что дедушка не может вспомнить адрес дома. Он бродил по улице несколько часов и сильно замерз.

Стражи порядка доставили мужчину домой, а родственники поблагодарили полицейских за их работу.

Ранее в Екатеринбурге двое автоинспекторов помогли добраться до дому 80-летнему пенсионеру. Дедушка страдает потерей памяти. Экипаж ГИБДД заметил пожилого мужчину днем 27 сентября на перекрестке улиц Московская и Гурзуфская. Полицейские проводили пенсионера до дома.

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