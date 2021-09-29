В Екатеринбурге двое автоинспекторов помогли добраться домой дедушке с потерей памяти

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге двое автоинспекторов помогли добраться домой 80-летнему мужчине, который страдает от потери памяти. Все случилось днем 27 сентября на на перекрестке улиц Московская – Гурзуфская. Экипаж ГИБДД в составе составе старшего лейтенанта Ишмикеева Андрея и прапорщика Мунирова Ришата заметили пожилого мужчину.

- Сотрудники полиции подошли и поинтересовались, все ли в порядке. Дедушка пояснил сотрудникам, что заблудился, и не может найти дом. Затем мужчина указал на одну из улиц, где, предположительно, он проживает, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские решили сопроводить пенсионера. Вскоре он смогу вспомнить, где находится его дом и подъезд. Из квартиры вышла женщина и рассказала, что ее супруг страдает провалами в памяти из-за травм, полученных в ДТП. Выяснилось, что мужчина имеет вторую группу инвалидности.

Оказалось, что потерявшегося мужчину родственники разыскивали в течение нескольких часов. Им оставалось лишь поблагодарить полицейских за оказанную помощь.