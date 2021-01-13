Сотрудники ГИБДД помогли в сильный мороз молодой семье с 8-месячным ребенком, автомобиль которой заглох на трассе под Каменском-Уральским.Наряд ДПС из Каменска-Уральского ехал по дороге на подъезде к деревне Щербаково, стражи порядка заметили на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.Сотрудники наряда ДПС остановились и направились к автомобилю, возле которого находился молодой мужчина, а в салоне его супруга с 8-месячным малышом.Автолюбитель пояснил, что он вместе с семьей возвращался из Екатеринбурга домой, на трассе двигатель машины неожиданно заглох, поэтому он вызвал эвакуатор. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.На улице был вечер, температура опустилась до минус 22 градусов, поэтому стражи порядка решили довезти до дома мать с ребенком, для этого они переставили детское автокресло в свой автомобиль, после чего вернулись к заглохшему автомобилю, помогли водителю его отбуксировать, и, убедившись, что инцидент исчерпан, продолжили службу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли довезти до больницы ребенка. У девочки случился приступ астмы (подробнее)Машина съехала в кювет: сотрудники ГИБДД помогли семье с малышом, замерзающей на Серовском тракте. Водитель не справился с управлением на заснеженной трассе (подробнее)В Свердловской области инспекторы ГИБДД помогли женщине, застрявшей посреди дороги на сломанном автомобиле. Автолюбительница приехала на Урал из соседнего региона (подробнее)