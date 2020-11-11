В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли довезти до больницы ребенка

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ночь на 11 ноября экипаж ГИБДД проводил рядовую проверку водителей на старом Сибирском тракте. Остановив очередную машину, автоинспекторы узнали, что водителю необходима помощь: мужчина везет из поселка Растущий Белоярского района в Екатеринбург четырехлетнюю дочь с приступом астмы.

- Полицейские организовали сопровождение автомобиля. Девочку доставили до больницы, где врачи оказали ей помощь. Убедившись, что жизни ребенка ничего не угрожает, экипаж вернулся к исполнению свих обязанностей, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Житель поселка обратился в ГИБДД и отправил благодарственное письмо на имена Владимира Макарова и Павла Иванкина.