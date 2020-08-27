В Свердловской области инспекторы ГИБДД помогли женщине, застрявшей посреди дороги на сломанном автомобиле

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Ивделе, вчера днем, инспекторы ГИБДД помогли женщине, застрявшей посреди дороги на сломанном автомобиле. Автолюбительница приехала на Урал из соседнего региона.

- На помощь пришли сотрудники местного подразделения Госавтоинспекции - именно к ним, уже отчаявшись, женщина обратилась за помощью, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинпекции осмотрели автомобиль и пришли к выводу, что машину нужно везти в автосервис, чтобы ее проверили специалисты. После чего инспекторы помогли женщине отвезти автомобиль на ремонт и дождались, когда механики устранят поломку.

Убедившись, что автомобиль в порядке и автолюбительница может продолжить путь, они попрощались. Женщина поблагодарила полицейских за помощь и отзывчивость.