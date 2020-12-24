Инспекторы ГИБДД Свердловской области во время патрулирования Серовского тракта во время снегопада заметили в кювете на 315 км автодороги автомобиль Chevrolet. Когда они подошли к машине, то увидели, что в ней сидят твое взрослых и малыш. Оказалось, что семья ехала в Невьянск, когда папа не справился с управлением и съехал в кювет.- Учитывая низкую уличную температуру, сотрудники полиции предложили семье согреться в патрульном автомобиле. Граждане высказали слова благодарности сотрудникам за оперативную помощь, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Инспекторы отвезли женщин и ребенка в Невьянск, а супруг остался ждать эвакуатор. Когда тот приехал, инспекторы, чтобы вытащить автомобиль из снега, ограничивали на трассе движение.Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД, не совершать резких маневров и выбирать скорость движения в соответствии с погодными и метеорологическими условиями.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru