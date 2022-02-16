В Екатеринбурге предприниматель пытался утопить в унитазе 15 кг конопли, когда к нему нагрянула полиция

Стражи порядка задержали мужчину в момент уничтожения улик. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Екатеринбурге полиция и ОМОН ворвались в квартиру на улице Рощинская, чтобы задержать 34-летнего директора коммерческого предприятия. Он в свою очередь в спешке пытался избавиться от высушенной конопли, которую выращивал на съемном жилье. Мужчина пытался утопить 15 килограмм марихуаны в унитазе и засорил канализацию.

- Но поскольку опасное вещество было уже высушено и имело легкий вес, уходило оно крайне неохотно. Именно в момент уничтожения улик его владельца и взяли, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

34-летний предприниматель живет на улице Московская. Фото: предоставлено Валерием Горелых

При этом, когда предполагаемый наркодиллер понял, что в квартиру проникают силовики, он выкинул несколько выращенных своими руками кустов конопли из окна. Общий вес того, что не успела утопить вода и было выброшено на улицу, составляет 16 килограмм.

По словам Горелых, предприниматель выращивал коноплю в бочках в специальной теплице. По версии следствия, мужчина выращивал наркотические растения на съемной квартире на Уктусе. Сам он живет на улице Московская.

Предприниматель выращивал коноплю в бочках в специальной теплице. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Екатеринбуржец объяснил полиции, что квартира, где нашли марихуану, принадлежит его знакомой. Коноплю до момента задержания он хранил там же. На мужчину завели дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В России конопля отнесена к наркотикам и является запрещенным растением. Предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Ранее, в ноябре 2021 года, в Екатеринбурге при тушении пожара в квартире на улице Евгения Савкова спасатели нашли кусты конопли. Там жил 40-летний водитель-экспедитор. Хозяин квартиры пытался скрыть запрещенные растения в ванной комнате.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание оборудования, которое использовалось для выращивания наркотических растений. Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали полицию. Стражи порядка изъяли высушенные кусты конопли массой 417,1 грамма.