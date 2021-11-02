В Екатеринбурге при тушении пожара в квартире спасатели нашли кусты конопли

Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали полицию. Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге при тушении пожара в квартире на улице Евгения Савкова спасатели нашли кусты конопли. Там жил 40-летний водитель-экспедитор, сообщает управление Росгвардии по Свердловской области.

Информация о находке 29 октября 2021 года поступила группе задержания, патрулировавшей Верх-Исетский район. Росгвардейцы выехали на адрес.

- На месте ЧП к сотрудникам обратился дознаватель МЧС, он подтвердил факт возгорания и пояснил, что хозяин квартиры пытался скрыть запрещенные растения в ванной комнате, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание оборудования, которое использовалось для выращивания наркотических растений. Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали полицию. Стражи порядка изъяли высушенные кусты конопли массой 417,1 грамма.

Мужчина, у которого дома нашли наркотические растения, был раньше судим. Он объяснил, что конопля ему была нужна для личного употребления. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на него завели дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).

Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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