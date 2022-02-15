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Происшествия15 февраля 2022 6:40

Вину признал: суд арестовал пенсионера, застрелившего из ружья больную раком жену

Виктору Меньшикову грозит до 15 лет заключения
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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После стрельбы в квартире пенсионер позвонил другу и рассказал о том, что натворил. Фото: соцсети

После стрельбы в квартире пенсионер позвонил другу и рассказал о том, что натворил. Фото: соцсети

Суд Верхней Пышмы отправил в СИЗО 67-летнего пенсионера из Среденуральска Виктора Меньшикова. Мужчину обвиняют в убийстве своей жены. Трагедия развернулась в квартире семьи на улице Советской. Днем 13 февраля Меньшиков выстрелил в супругу из охотничьего ружья, а после позвонил другу и рассказал о случившемся.

Полиция два часа уговаривала пенсионера сдаться, после чего скрутила его. На первом же допросе он признался, что жена давно болела раком. А сам он устал от всего этого. Также известно, что у Меньшикова были мысли о суициде. По всей видимости, к стрельбе уралец готовился заранее. После убийства он накрыл тело жены одеялом, а поверх него положил цветы.

- Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 13 апреля 2022 года. Вину в предъявленном обвинении Меньшиков В.Н. признал, - сообщили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда.

За убийство Виктору Меньшикову грозит до 15 лет лишения свободы. В Следственном комитете уже заявили, что проверят обвиняемого на вменяемость.

- В ходе осмотра места происшествия – квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отмечают, что для оцепления квартала было задействовано 60 сотрудников МВД.

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