Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 13:04

«Положил на тело букет цветов»: подробности стрельбы в Среднеуральске, где муж убил жену

Мужчину отвезли на допрос
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Территорию, где расположен дом стрелявшего мужчины, на несколько часов оцепили

Территорию, где расположен дом стрелявшего мужчины, на несколько часов оцепили

Фото: Александр РОГОЗА

В 13:12 13 февраля в полицию поступила информация о том, что в Среднеуральске произошла трагедия – выпивший муж в собственном доме по улице Советская расстрелял супругу. Информацию о ЧП стражам порядка передал знакомый стрелявшего.

Сразу после поступления сообщения личный состав полиции Среднеуральска был поднят по тревоге. Микрорайон, где произошло ЧП, оцепили. Два часа стражи порядка вели переговоры с мужчиной, уговаривая его сдать оружие и сдаться самому.

В итоге вооруженный житель Среднеуральска сдался. Сопротивления стрелок не оказывал.

- Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1954 г.р., а убитой женщиной - его супруга, 1956 г.р., оба пенсионеры. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. «Ствол» изъят. Подозреваемый был доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказывает глава пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Горелых заявил, что сведения о стрельбе из окна, которые были опубликованы ранее, не соответствуют действительности. По его словам, мужчина два раза выстрелил в квартире. Одним выстрелом он убил супругу, а второй произвел в шкаф.

- Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого. Полицейское оцепление в микрорайоне ЧП снято, - говорит Валерий Горелых.

Ружье, из которого мужчина застрелил супругу. Фото: СКР по Свердловской области

Ружье, из которого мужчина застрелил супругу. Фото: СКР по Свердловской области

По сведения регионального СКР, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Следственного комитета, а также сотрудников полиции, -рассказывает официальный представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В квартире изъяты вещественные доказательства, по ним назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, скоро ему предъявят обвинение и, по всей видимости, заключат под стражу.

Изъятые на месте преступления патроны. Фото: СКР по Свердловской области

Изъятые на месте преступления патроны. Фото: СКР по Свердловской области

- Причина убийства мужем своей супруги выясняется в ходе расследования. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного, - заключил Александр Шульга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Среднеуральске мужчина застрелил жену: его уговаривали сдаться два часа. На месте работают полицейские (подробнее)

Мужчина открыл стрельбу в Среднеуральске: все, что известно на 13 февраля 2022. Место ЧП оцепили силовики (подробнее)

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛСтрельба в Среднеуральске