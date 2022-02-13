«Положил на тело букет цветов»: подробности стрельбы в Среднеуральске, где муж убил жену

Территорию, где расположен дом стрелявшего мужчины, на несколько часов оцепили Фото: Александр РОГОЗА

В 13:12 13 февраля в полицию поступила информация о том, что в Среднеуральске произошла трагедия – выпивший муж в собственном доме по улице Советская расстрелял супругу. Информацию о ЧП стражам порядка передал знакомый стрелявшего.

Сразу после поступления сообщения личный состав полиции Среднеуральска был поднят по тревоге. Микрорайон, где произошло ЧП, оцепили. Два часа стражи порядка вели переговоры с мужчиной, уговаривая его сдать оружие и сдаться самому.

В итоге вооруженный житель Среднеуральска сдался. Сопротивления стрелок не оказывал.

- Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1954 г.р., а убитой женщиной - его супруга, 1956 г.р., оба пенсионеры. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. «Ствол» изъят. Подозреваемый был доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказывает глава пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Горелых заявил, что сведения о стрельбе из окна, которые были опубликованы ранее, не соответствуют действительности. По его словам, мужчина два раза выстрелил в квартире. Одним выстрелом он убил супругу, а второй произвел в шкаф.

- Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого. Полицейское оцепление в микрорайоне ЧП снято, - говорит Валерий Горелых.

Ружье, из которого мужчина застрелил супругу. Фото: СКР по Свердловской области

По сведения регионального СКР, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Следственного комитета, а также сотрудников полиции, -рассказывает официальный представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В квартире изъяты вещественные доказательства, по ним назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, скоро ему предъявят обвинение и, по всей видимости, заключат под стражу.

Изъятые на месте преступления патроны. Фото: СКР по Свердловской области

- Причина убийства мужем своей супруги выясняется в ходе расследования. В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного, - заключил Александр Шульга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Среднеуральске мужчина застрелил жену: его уговаривали сдаться два часа. На месте работают полицейские (подробнее)

Мужчина открыл стрельбу в Среднеуральске: все, что известно на 13 февраля 2022. Место ЧП оцепили силовики (подробнее)