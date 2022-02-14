Друг охотника, застрелившего жену, рассказал о причинах убийства

Пенсионера проверят на вменяемость. Фото: соцсети

Первым, кто узнал об убийстве 65-летней женщины в Среднеуральске, стал 62-летний друг семьи Виктора Меньщикова. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник, знакомый с ходом расследования. Мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил о стрельбе в квартире дома на улице Советской.

Спустя двух часов переговоров охотник сдался. В квартире был обнаружен труп его супруги и 12 миллиметровое ружье МЦ-21. На первом же допросе он признался, что жена давно болела. А он – устал от всего этого.

- Гражданин С. позвонил в дежурную часть в 13:12. Он сообщил, что ему позвонил друг Меньщиков, который сознался в убийстве жены. Также он добавил, что у Виктора были мысли о суициде. Женщина болела тяжелой формой онкологии. Единственный сын пары погиб в аварии, - рассказал источник «Комсомолки».

Ружье, из которого застрелили женщину. Второй выстрел пришелся в шкаф. Фото: СУ СК по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что 15 февраля суд Верхней Пышмы изберет для него меру пресечения.

- Микрорайон, где все случилось, оцепили, создав зону безопасности, в оцеплении задействовалось порядка 60 полицейских, - сообщил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. - С подозреваемым на протяжении 2 часов представители МВД вели переговоры, чтобы он добровольно сдался и выдал огнестрельное оружие.

Отмечается, что Меньщиков накрыл тело жены одеялом, а поверх него положил цветы. В СК уже сообщили, что мужчину проверят на вменяемость.