Хозяевам пришлось оставить животных после захвата власти в стране. Фото: фейсбук Kabul Small Animal Rescue

Самолет екатеринбургской авиакомпании перевез 146 кошек и 171 собаку из Афганистана в Канаду. Переполненный клетками с пушистыми созданиями он приземлился в Ванкувере вечером 3 февраля. До этого животные находились в клинике в Кабуле. Многих из них оставили хозяева после захвата власти талибами*.

Животным помогла благотворительная канадская организация Thank Dog I am Out Rescue Society ее партнеры по всему миру. А самолет екатеринбургской транспортной авиакомпании «Авиакон Цитотранс» транзитом через Турцию и Исландию доставил малышей в Ванкувер.

Шарлотта Максвел-Джонс пыталась перевести животных в США еще в мае 2021 года, но ей не удалось получить разрешение. Фото: фейсбук Kabul Small Animal Rescue

Организовать перевозку решила владелица клиники KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс. Она рассказала «КП»-Екатеринбург, почему решилась на такой шаг и сколько животных уже удалось пристроить местным волонтерам в Канаде.

- Мы решили перевезти животных из Кабула, потому что в Афганистане очень небезопасная обстановка. Поэтому мы также планируем продолжать вывозить и других подопечных нашей клиники. Мы планируем помочь со всеми транспортными расходами на животных и ветеринарными счетами, - рассказывает женщина.

Фото: компания Signature Flight Support

По словам Шарлотты, полет из Кабула в Ванкувер прошел очень хорошо.

- Остановки в Турции и Исландии были долгими, но мы пригласили ветеринарные бригады для присмотра за животными, а с оператором рейса «Авиакон Цитотранс» было очень легко работать. Так что все животные благополучно прибыли на место, - продолжает владелица клиники.

А вот как расположились некоторые животные в помещении канадской благотворительной организации. Фото: фейсбук Kabul Small Animal Rescue

Сейчас все кошки и собаки находятся в приюте благотворительной организации Thank Dog I am Out Rescue Society. Некоторые из них уже успели обрести свой новый дом, а кого-то из пушистых созданий это ждет совсем скоро.

- Все животные сейчас находятся в Ванкувере, а некоторые из них скоро отправятся в другие спасательные пункты Канады. Сейчас волонтерам удалось распределить только несколько кошек и собак. Но примерно 80 животных в течение следующих пары недель отправятся к новым владельцам, которые уже ждут их с нетерпением, - рассказывает Шарлотта.

Фото: фейсбук SPCA International

Одной из самых трогательных встреч стало воссоединение беженки из Афганистана с ее котом Эйром и кошкой Белой.

По словам Шарлотты Максвелл-Джонс, девушка узнала о перевозке животных и связалась с клиникой в Кабуле. А когда все животные были доставлены, ей сообщили, что можно прийти и забрать малышей.

Фото: фейсбук SPCA International

Вот что писали об этом моменте другие волонтеры.

- Во время вчерашней встречи не обошлось без слез. Для нас большая честь воссоединить эту семью афганских беженцев с двумя их кошками. В Кабуле эта семья посвятила себя спасению бездомных животных. Когда им пришлось оставить своих любимцев, их сердца были разбиты. Теперь им снова предстоит быть вместе. Это трогательное воссоединение мы никогда не забудем, - говорится в посте организации SPCA International на фейсбуке.

Фото: фейсбук Kabul Small Animal Rescue

Остальным кошкам и собакам, прибывшим в Ванкувер, зоозащитники также ищут новых хозяев. Сейчас на страницах социальных сетей благотворительной организации Thank Dog I am Out Rescue Society активно продолжается сбор средств, чтобы помочь малышам.

Котенок Бенго уже уютно обустроился на постели своего хозяина. Фото: фейсбук Kabul Small Animal Rescue

- Так приятно видеть, как эти замечательные животные воссоединяются со своими хозяевами. Благодарим всех за постоянную поддержку в последние месяцы. Все еще в ошеломлении от огромного масштаба того, что нам удалось сделать, и огромной помощи, которую мы получили в этом. Спасибо за все, что вы сделали, - обращаются сотрудники клиники Kabul Small Animal Rescue ко всем, кто принимал участие в этой истории.

*Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация

