Фото: компания Signature Flight Support

Уральская авиакомпания вместе с волонтерами нескольких стран спасла бездомных животных из Афганистана. 146 кошек и 171 собака содержались в ветеринарной клинике Kabul Small Animal Rescue (KSAR), находящейся в Кабуле. Многих из этих малышей бросили хозяева, когда бежали из страны после захвата власти талибами*.

Фото: авиакомпания «Авиакон Цитотранс»

Владелица клиники KSAR Шарлотта Максвелл-Джонс, будучи гражданкой США, еще в августе 2021 пыталась перевести питомцев в Америку. Но осуществить перевозку ей так и не удалось, так как она не смогла получить разрешение компетентных органов США на ввоз такого большого количества пушистых подопечных.

Фото: социальные сети клиники Kabul Small Animal Rescue

Животным помогла благотворительная канадская организация Thank Dog I am Out Rescue Society ее партнеры по всему миру. А самолет екатеринбургской транспортной авиакомпании «Авиакон Цитотранс» транзитом через Турцию и Исландию доставил малышей в Ванкувер.

- У нас есть многолетний успешный опыт транспортировки разных животных – от дельфинов до лошадей и носорогов. В ноябре 2020 года мы перевезли знаменитого слона Каавана, благодаря своей не менее известной покровительнице, певице Шер, он был доставлен на нашем самолете из Пакистана в питомник в Камбодже, - рассказал председатель совета директоров «Авиакон Цитотранс», свердловский бизнесмен Валерий Савельев.

Фото: компания Anders Angulo, обслуживающая самолет в Ванкувере

Так борт самолета екатеринбургской авиакомпании перевез 146 кошек и 171 собаку. На загрузку клеток и корма на борт в аэропорту Кабула ушло более пяти часов. Клетки разместили в грузовой кабине в три-четыре яруса, обеспечив свободный доступ к каждому питомцу.

Фото: социальные сети организации Thank Dog I am Out Rescue Society

Также в полете непрерывно поддерживалась комфортная для четвероногих температура воздуха, а когда самолет приземлялся в Турции и Исландии, грузовая кабина обогревалась вспомогательной силовой установкой. О безопасности и здоровье животных могли также позаботиться и волонтеры. На время остановок самолета они сменяли ветеринаров сменяли, приносили питомцам свежую еду и воду, ухаживали за ними.

Фото: социальные сети клиники Kabul Small Animal Rescue

Прибывших в Ванкувер кошек и собак зоозащитники готовы раздать всем желающим канадцам. Сейчас на страницах социальных сетей благотворительной организации Thank Dog I am Out Rescue Society активно продолжается сбор средств, чтобы помочь распределить малышей.

*Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация