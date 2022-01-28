«Задыхаюсь от кашля»: екатеринбурженка рассказала об осложнениях "омикрона"

Лиза болела коронавирусом 3 раза. Фото: личные фото Лизы Бозовой

22-летняя екатеринбурженка Лиза Бозова рассказала «КП-Екатеринбург» об осложнениях нового штамма «омикрон». 18 января, во вторник, девушка почувствовала недомогание: у нее начался небольшой кашель, который она лечила жаропонижающими и антисептическими препаратами.

- Уже утром в субботу, когда у меня были 12-часовые съемки, у меня адски болела голова и текло из носа. Я до конца была уверена, что это не болезнь и, тем более, не коронавирус. Отработав, вечером мне стало совсем плохо, тело ломило, а на следующий день поднялась температура, - рассказала Лиза.

Девушка вызвала врача, который из-за большого количества пациентов, смог приехать только через три дня. Все это время градусник у свердловчанки показывал 37,7 градусов.

- Он пришел в семь вечера, когда прием был окончен, я в это время уже поела, а как вы знаете, за несколько часов до сдачи ПЦР-теста нельзя кушать, чистить зубы и пить, но доктор сказал, что, если у меня и правда коронавирус, мне достаточно просто подышать на палочку, - поделилась девушка.

Результат шел два дня, ночью Лиза получила положительный анализ. Врач посоветовал лечится препаратами, которые она до этого принимала, и приходить на повторную сдачу теста 3 февраля.

Лиза болела коронавирусом 3 раза: весной и осень 2020 года, а также летом 2021. Она рассказала, что новый штамм кардинально отличается от коронавируса.

- При COVID-19 у меня не было симптомов ОРВИ, замечала лишь сильное головокружение, выпадение волос, расстройство желудка и ужасную усталость, но сейчас такого нет. Единственное, что меня заставляет грустить – я задыхаюсь от кашля из-за хронического бронхита, - рассказала екатеринбурженка.

Также к симптомам Лиза добавила сильную боль в пояснице. Сейчас девушка чувствует, что идет на поправку, высокой температуры и усталости она уже не наблюдает.

Напомним, что Свердловская область продолжает бить рекорды по распространению COVID-19. По состоянию на 28 января 2022 года коронавирус подтвердился у 2 344 человек, из которых почти половина (1034) новых зараженных граждан приходится на столицу Среднего Урала.