Свердловская область продолжает бить рекорды по распространению COVID-19

Нагрузка на систему здравоохранения снова растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 28 января 2022 года коронавирус подтвердился у 2 344 человек, из которых почти половина (1034) новых зараженных граждан приходится на столицу Среднего Урала.

Также COVID-19 зафиксирован у жителей Верхней Тагила, Дегтярска, Камышлова, Березовского, Сосьвы, Первоуральска, Ирбита, Карпинска, Верхнего Дуброво, Невьянска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 218 412 человек, из которых 190 081 полностью справились с болезнью. За сутки медики сняли диагноз у 916 человек.

Сейчас состояние 317 человек оценивается врачами как тяжелое, 173 пациента размещены в палатах реанимации, 123 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончались 12 человек, общее число жертв коронавируса на Среднем Урале составляет 9 957 человек.

Отметим, что в области в конце января стартовала вакцинация подростков старше 12 лет от коронавируса вакциной «Спутник М». До 3 февраля 2022 года разрешена работа заведений общепита в ночное время.

На Среднем Урале сохраняется масочный, режим, социальная дистанция. На карантин из-за коронавируса и гриппа в Екатеринбурге на домашнее обучение перевели 792 класса. Это 12% от общего числа классов в городских школах. Домой отправлены воспитанники 182 групп в детских садах Екатеринбурга.

Все студенты Екатеринбурга до 1 марта должны привиться от коронавируса. Студентов без справок и QR-кодов с начала весны перестанут пускать на очные лекции.

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