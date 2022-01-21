«Боялся не проснуться»: как житель Екатеринбурга со 100% поражением легких победил коронавирус

В Свердловской области вновь растет заболеваемость коронавирусом - за сутки зарегистрировано 733 новых случая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам екатеринбургской больницы №14 удалось отстоять у коронавируса 39-летнего отца двух детей, чьи легкие были поражены на 100%. Больше 40 дней они боролись за здоровье Никиты Хазиева в палате интенсивной терапии.

И сейчас мужчина уже вернулся домой – восстанавливается после болезни в кругу близких. Ему нужно заново учиться дышать без помощи аппарата и самостоятельно ходить, но врачи говорят о положительной динамике. «Комсомолка» пообщалась с его супругой и узнала, с чем пришлось столкнуться их семье.

ПЕРЕБОЛЕЛИ ВТОРОЙ РАЗ ЗА ГОД

С коронавирусом семья Никиты Хазиева сталкивается не впервые. Более того, за 2021 раз и взрослые и дети переболели им дважды.

- Мы не успели привиться от коронавируса, потому что летом болели, - рассказала «Комсомолке» Екатерина Хазиева. – Но летом мы переболели в очень легкой форме. А повторно заразились уже осенью. 26 октября утром мы не встали. Ломота в теле, температура до 39 градусов у всех. Мы сразу вызвали врача. Он пришел вечером, выдал нам лекарства от коронавируса, взял анализ.

На 21 января в Свердловской области у 294 госпитализированных пациентов с коронавирусом состояние оценивается, как тяжелое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через три дня у всей семьи подтвердился коронавирус. Причем главе семьи, Никите, становилось все хуже. Температура не сбивалась.

- Дыхание было затруднено. Мы вызвали скорую. Она достаточно быстро приехала. Померили сатурацию – 94%. Увезли в больницу, - рассказывает Екатерина. – Ему сделали компьютерную томографию легких. Она показала 25% поражение легких. Предложили госпитализацию. Он согласился.

Через пять дней посреди ночи Никите резко стало плохо. Сатурация упала до 70%. Тогда его перевели в реанимацию.

- Через полторы недели ему стало лучше. Вернули в обычное отделение. А через сутки опять в реанимацию отправили, потому что стало хуже, - вспоминает Екатерина. – С врачом мы каждый день созванивались. Когда ему повторное КТ сделали, поражение легких было уже 100%. Очень страшно стало. Плакали дома между собой.

В реанимации Никита Хазиев провел больше 40 дней. Архивный снимок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ МОГ САМ ПОДНЯТЬСЯ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ

Екатерина объясняет, что для спасения мужа врачи стали подавать ему «кислород на высоком потоке».

- У нас был замечательный врач. Он нам сказал, что шанс на выздоровление есть всегда, - говорит супруга Никиты Хазиева. – Больше 40 дней он провел в реанимации. Был в основном в сознании и очень боялся спать ночью, потому что ночью там много людей умирало. Панические атаки наступали у него. Говорил, что не мог уснуть.

К 17 декабря коронавирус отступил и врачи выписали Никиту Хазиева домой к родным. Теперь ему предстоит восстановить потраченные на борьбу с болезнью силы.

- Когда мы приехали домой, он подняться сам на второй этаж не мог. По квартире не передвигался вообще, - вздыхает Екатерина. – Врачи говорят, главное сейчас – начать ходить и дышать без кислородного аппарата. Мы его в аренду взяли за 15 тысяч в месяц. Баллоны для него не нужны, он берет воздух из окружающей среды. 5 литров в минуту качает. Периодически мы его снимаем, чтобы учиться дышать самостоятельно. Если сатурация падает, обратно включаем. Ребенка младшего в садик пока не водим, чтобы заразу лишнюю не принес домой. У мужа иммунитет пока ослабленный. Врачи говорят, что у него положительная динамика – идет обратный процесс пневмонии.

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