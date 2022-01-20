Суд поставил точку в деле о смертельной аварии, которую устроил сын полковника Росгвардии

Владимир Васильев так и не признал, что сел за руль пьяным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд поставил точку в деле об аварии на Малышева. 4 августа 2019 года художник Владимир Васильев погубил таксиста и его пассажира. Вместе со своим другом Глебом Березкиным он на бешеной скорости промчался по центру Екатеринбурга и протаранил стоящие на перекрестке автомобили. Александр Трушков и Виталий Никифоров скончались на месте.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Сразу после выписки из больницы Васильева арестовали, ДТП стало одним из самых резонансных преступлений всей Свердловской области. Из-за колоссального общественного резонанса расследованием занялся отдел особо важных дел Следственного комитета. Одним из первостепенных вопросов было состояние Владимира в момент столкновения. Кадры с места трагедии вызывали шок, едва способные говорить парни с удивлением смотрели на происходящее из салона разбитой Kia.

Однако экспертиза не нашла запрещенных веществ или алкоголя в моче водителя. А позже стало понятно почему. В больнице анализы за него сдал отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев. Но его привлечь к ответственности не представлялось возможным из-за юридических тонкостей. А вот его сыну предъявили обвинение по более тяжкой статье УК.

В ночь перед роковым заездом Васильев и Березкин веселились в компании друзей на ЖБИ. Под утро в квартире кончилось спиртное, и друзья детства решили поехать за дополнительной порцией в дом Владимира. Своего транспорта у парней не было, поэтому они решили тайком взять ключи от легковушки общего друга Никиты Фомина. Последний узнал о краже, когда его автомобиль уже превратился в груду металлолома.

Примечательно, что в числе потерпевших по делу проходит и Глеб Березкин. В аварии он получил тяжкие травмы и даже несколько месяцев передвигался с тростью.

Вот, что он рассказывал на допросе:

- Владимир приехал, но спиртное не употреблял. Наркотики никто из присутствующих не принимал. Под утро у нас стало заканчиваться спиртное, и мы вышли покурить на лестницу с Фоминым и Васильевым. Приняли коллективное решение, что я и Вова поедем к нему домой за спиртным. Владимир сел за руль, а я на переднее пассажирское сиденье. Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ СУД

10 марта прошлого года Ленинский суд огласил приговор Васильеву – 9 лет и 3 месяца лишения свободы. При том, что санкции статьи предусматривают до 15 лет заключения. Адвокаты лихача ожидаемо подали апелляцию. Но в тот момент, когда уже все ждали окончательного решения, приговор отменили. И направили дело на новое рассмотрение. Это стало настоящим шоком для прокуратуры и семей погибших. В свою очередь надзорное ведомство не стало мириться с таким развитием событий, и обратилась в Кассационный суд.

Черную «десятку» смяло, словно гармошку. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В итоге решение областного суда отменили, и вернули туда же на повторное рассмотрение. Сложно поверить, но с момента аварии прошло почти два с половиной года.

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Заседание началось с небольшим опозданием, что впрочем никого не удивило. А вот появление Глеба Березкина стало неожиданностью, мало кто мог поверить, что он захочет приходить. В суде он кратко пояснил, что здоровье позволяет ему стоять на ногах. Родители подсудимого на заседание не пришли.

Лучший друг Владимира Васильева Глеб Березкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Васильев принимал участие через видеосвязь из СИЗО-1. При первой же возможности он решил отказаться от адвоката по назначению, так как у него есть защитник по соглашению. Владимир оказался единственным, кто попросил прессу покинуть зал. Но поводов для этого суд не нашел.

Его адвокат попросил отменить приговор и переквалифицировать действия Васильева, как водителя, который устроил смертельную аварию, не находясь в состоянии опьянения.

- Факт отсутствия опьянения подтверждается справками медицинского освидетельствования, - напомнил адвокат Васильева.

Представители потерпевших единогласно попросили суд ужесточить приговор первой инстанции.

- Действия Васильева носили высокую общественную опасность. Он превысил скорость более чем в два раза. Никаких действий для предотвращения ДТП не предпринял. Сел за руль пьяным. Был в автомобиле, который сам же и украл, - рассказал в суде адвокат Андрей Володин.

Васильев принимает участие в процессе по видеосвязи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель семьи погибшего таксиста Александра Трушкова отметил, что за два года Васильев так и не извинился перед родными скончавшихся.

- Единственное, что требовалось от него - это раскаяние и извинения, - добавил юрист Александр Шумилов.

В свою очередь Васильев кратко извинился перед потерпевшими.

- В материалах дела есть заключение Минздрава, которое подтверждает нарушение процедуры установки опьянения. В связи с этим считаю невозможным установить факт наличия какого-либо опьянения у Васильева, - добавил адвокат Владимира.

Подсудимый в очередной раз заявил о непричастности к угону.

- Как я могу раскаяться в том, чего не совершал? Угона не было! Я устроил аварию, в которой погибли два человека, - сказал Васильев.

В ходе прений сестра погибшего Виталия Никифорова назвала Васильева убийцей. А гражданская супруга мужчины в очередной раз напомнила, что Владимир так и не признал вину в полном объеме.

- Я прошу суд вынести справедливое решение. Судебное следствие длится более двух лет, что выходит за рамки разумного. Суд должен принимать решение без обращения внимания на давление из вне, - сказал в прениях Владимир Васильев.

После часового совещания коллегия судей Свердловского областного суда назначила Владимиру Васильеву 8 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом с него сняли обвинения об угоне. Приговор вступил в законную силу.

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