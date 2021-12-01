Лихач так и не признал, что сел за руль пьяным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационное представление прокуратуры на решение Свердловского областного суда об отмене приговора Владимиру Васильеву. В августе 2019 года сын полковника Росгвардии погубил в аварии двух мужчин. В ходе расследования выяснилось, что в больнице Васильев подменил мочу, анализы за него сдавал отец.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой художник на высокой скорости (до 150 км/ч) за считанные секунды пролетел по центру Екатеринбурга и едва не сбил человека. На время следствия Владимира отправили в СИЗО. Он так и не признал, что сел за руль пьяным.

Спустя почти два года лихача приговорили к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы по статьям о ДТП в состоянии опьянения и угоне. Однако суд высшей инстанции усмотрел нарушение принципа гласности и направил дело на пересмотр. Все из-за того, что часть заседаний была закрыта от СМИ. Надзорное ведомство с таким решением не согласилось. Кассационный суд вынес вердикт об отмене решения Свердловского областного суда. Дело вновь рассмотрит Высшая инстанция.