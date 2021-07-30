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Происшествия30 июля 2021 14:37

Стало известно, почему суд отменил приговор Васильеву, устроившему ДТП на Малышева

Рассказываем, какие нарушения усмотрела коллегия судей
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Васильев так и не признал, что был за рулем в состоянии опьянения.

Васильев так и не признал, что был за рулем в состоянии опьянения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде объяснили, почему коллегия судей отменила приговор Ленинского суда, согласно которому Владимиру Васильеву назначили 9 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Причиной для этого послужили нарушения при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Речь идет о том, что в начале процесс проходил в закрытом режиме. Тогда судья счел это необходимостью из-за оглашения медицинских данных Васильева, кроме этого в качестве потерпевших проходили дети погибших в аварии мужчин.

- По уголовному делу в отношении Васильева были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. В том числе принципа гласности, являющегося одним из общих условий судебного разбирательства, установленных главой № 35 УПК РФ, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, что художник погубил в ДТП таксиста Александра Трушкова и его пассажира Виталия Никифорова. Несмотря на то, что результаты медицинского освидетельствования не нашли следы спирта в анализах, Васильев проходил по делу как водитель севший за руль в состоянии опьянения. Все из-за того, что следователи СК выявили факт подмены мочи, который состоялся при участии отца обвиняемого – полковника Росгвардии Андрея Васильева.

C августа 2019 года лихач находится под арестом.

- Я не понимаю, почему органы предварительного следствия и суд первой инстанции игнорируют результаты освидетельствования на алкоголь, - отметил Васильев. - Я осознаю, что совершил. Простите меня. Я два года сижу в тюрьме и буду сидеть дальше.

Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП
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